Ajornat el judici del cas Nadia després de la renúncia de l'advocat de l'acusat

El judici pel conegut com cas Nadia per delicte d'estafa contra el pares de la menor s'ha assenyalat pels dies 2, 3 i 4 d'octubre. La vista estava assenyalat pels dies 5, 6 i 7 de juny però s'ha posposat després que l'advocat de l'acusat hagi renunciat a la defensa del seu client.El tribunal de l'Audiència Provincial de Lleida va donar cinc dies a l'acusat per a que designés un nou lletrat, i com que no ho va fer, el Tribunal es va dirigir al Col·legi d'Advocats de Lleida per tal que es designi un lletrat d'ofici. Ja està designat i en conèixer l'abast de la causa, s'ha demanat un ajornament per garantir el dret a la defensa del seu representat.Donades les circumstàncies, el tribunal ha estimat la petició i ha tornat a assenyalar per als dies 2, 3 i 4 d'octubre.

