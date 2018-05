​Cospedal nega al Congrés haver cobrat sobresous en negre

La secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha negat aquest dimarts haver cobrat sobresous en "B" i ha amenaçat el diputat socialista Artemi Rallo amb una querella per acusar-la de fals testimoni en el marc de la comissió d'investigació del Congrés sobre el suposat finançament irregular del Partit Popular."És fals que rebés res i que respongui a cap comptabilitat. Serà una comptabilitat de Bárcenas, no és la comptabilitat del Partit Popular", ha afirmat contundent Cospedal, que ha afegit a més que en aquest tema ha "guanyat" una querella a l'extresorer popular Luis Bárcenas.A més, ha dit que la sentència de l'Audiència Nacional sobre Gürtel "no hauria d'haver entrat" ​​en "els papers famosos" perquè aquest tema és "objecte d'una altra causa separada". "Pel que fa a mi hi ha diversos procediments judicials que diuen que és mentida", ha abundat, per recalcar que "les falsedats tenen les cames molt curtes".Després que el diputat socialista hagi acusat Cospedal i a altres testimonis de mentir en el judici i subratllar que així ho recull la sentència, la secretària general del PP ha negat que hi hagi mentit i l'ha emplaçat a fer aquestes acusacions fora perquè ella pugui posar-li una querella davant els tribunals."Jo ni he mentit davant del jutge Ruz ni ho estic fent ara ni ho he fet en cap moment", ha asseverat Cospedal, per acusar el diputat socialista de convertir aquesta comissió d'investigació en un "linxament" al Partit Popular.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)