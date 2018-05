Torra publica un llibre amb reflexions sobre Catalunya a partir de l'estada a Suïssa

Quim Torra és un nom de llarga trajectòria al món editorial català. D'una banda, per la seva tasca al capdavant d' A Contra Vent Editors , l'editorial que va fundar amb el propòsit de reivindicar i posar en valor la riquesa del periodisme literari català, amb la publicació d'originals i obres recuperades. De l'altra, com a autor, faceta a la qual tornarà a partir del proper 7 de juny, quan Edicions Proa posarà a la venda El quadern suís, fruit del temps viscut al país alpí i on llegirem la visió que tenia de Catalunya des de la distància.El punt de partida del llibre són les vivències i les reflexions de Quim Torra durant l’estada a Suïssa que va fer entre 2005 i 2007 com a directiu d’una companyia d'assegurances. I el resultat és un llibre per on transiten reflexions sobre la política catalana del segle XX, l’evocació de Mercè Rodoreda en el seu exili de prop de vint anys a Ginebra –tant actual ara, per desgràcia–, la proposta d’una obra de Ramon Llull com a manual per a les escoles de negoci, l’elogi de la convivència de quatre llengües en igualtat i respecte, sense oblidar el record omnipresent de Gaziel, Eugeni Xammar, Josep Pla i els seus quaderns de viatge.Quim Torra (Blanes, 1962) és president de la Generalitat de Catalunya des del maig de 2018. L’any 2008 va fundar l'editorial A Contra Vent. El 2012 va ser nomenat director del Born Centre Cultural i l'any 2015 va substituir Muriel Casals al capdavant d’Òmnium Cultural, deixant pas poc després a Jordi Cuixart. A banda de l'escriptura de llibres i de l'editorial, també ha dirigit la Revista de Catalunya i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)