​Alliberen una dona segrestada a Barcelona que patia maltractament i agressions sexuals

Una operació dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès alliberar una dona de 25 anys de nacionalitat brasilera que es trobava segrestada en un pis de Barcelona, on va patir maltractaments i agressions sexuals per part dels seus raptors.La investigació es va iniciar al desembre quan la víctima va poder agafar la tauleta del seu company sentimental i aprofitant la xarxa wifi d'un hotel proper va demanar ajuda a una amiga que vivia a Londres. Els agents van detenir cinc homes –dos de nacionalitat italiana, dos de nacionalitat espanyola i un d'holandesa- que també formaven part d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, concretament de marihuana, segons fonts policials. A dos dels detinguts, a qui s'acusa dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i agressions van ingressar a presó.Segons fonts policials, el cap de l'organització, de nacionalitat italiana, s'hauria traslladat amb la víctima a Barcelona després d'iniciar una relació sentimental. Un cop a la capital catalana, li hauria restringit la mobilitat i la possibilitat de comunicar-se amb ningú de l'exterior i li feia treballar en els actes de cultiu de les plantes de marihuana. La producció de la droga, cultivada en pisos llogats de Barcelona i en una nau de Montcada i Reixac, es venia en una associació cannàbica de Sant Adrià de Besòs i s'exportava cap a Itàlia.La investigació va començar el passat 27 de desembre quan la Sala Regional de Comandament dels Mossos d'Esquadra van rebre un correu de l'Agència de Cooperació Internacional a través del consolat de Brasil amb les captures de pantalla enviades per la víctima a l'amiga seva resident a Londres.Posteriorment, la policia catalana va saber que la Guàrdia Civil també investigava els fets després de rebre el mateix avís. El mateix dia a la tarda un dispositiu conjunt van fer una entrada al domicili on hi havia la dona i mentre es feia una vigilància discreta de l'immoble, els agents de la Guàrdia Civil van identificar un home a la porta que es va trobar amb els dispositiu. Tot i intentar desvincular-se de les acusacions i que no tenia res a veure amb els fets, els agents li van trobar un joc de claus i 2.000 euros en efectiu durant l'escorcoll.Els investigadors van entrar al pis amb les claus de l'home i van constatar que la víctima estava retinguda, molt alterada i que presentava lesions a la cara i al cos com a conseqüència dels maltractaments i per haver estat colpejada repetidament. A banda de les lesions físiques, la dona patia un quadre agut d'estrès emocional per les pallisses, agressions sexuals i amenaces rebudes. Per aquest motiu, se la va traslladar a un centre hospitalari perquè pogués rebre atenció mèdica i psicològica. Per la seva part, l'home a qui els agents van interceptar va quedar detingut.Els agents van trobar a l'interior del pis un cultiu il·legal de marihuana i van contactar amb el Jutjat d'Instrucció de Guàrdia per informar d'aquesta situació. El pis va ser custodiat i l'endemà, el 28 de desembre, es va fer una entrada i escorcoll, on hi es van comptabilitzar 209 esqueixos de marihuana, deu quilos de marihuana, dos d'haixix, 1.375 euros i material per manipular i dosificar la substància. Així mateix, hi van trobar indicis de l'existència d'una plantació en una nau de Montcada i Reixac.Un cop s'hi van desplaçar, els agents van detenir un home de 52 anys, de nacionalitat holandesa, i hi van intervenir 1.024 plantes de marihuana a més de 300 grams preparats per a la seva distribució i material per al cultiu i manipulació. La nau tenia uns 400 metres quadrats i s'hi estava produint defraudació del fluid elèctric. La plantació comptava amb bons sistemes de ventilació i filtres d'aire perquè l'olor no s'escapés a l'exterior.Tot seguit, ja al mes de gener, els Mossos i la Guàrdia Civil van intentar localitzar l'autor de la detenció il·legal i la resta de responsables de l'organització que distribuïen les substàncies estupefaents. Finalment, van localitzar un pis que havien llogat els membres del grup i on hi havia 2 quilos i mig de marihuana i 530 grams d'haixix preparada per a la seva distribució. Durant la investigació, els agents van comprovar que els membres de l'organització eren els responsables d'una associació cannàbica a Sant Adrià de Besòs.Els investigadors van detenir al març el cap de l'organització autor de la detenció il·legal de la dona brasilera i tres membres més de l'organització. En aquest cas, es van fer tres entrades i escorcolls a l'associació cannàbica, en domicilis i trasters relacionats amb els seus membres. D'aquesta acció, els agents van poder intervenir al voltant de cinc quilos de marihuana i haixix preparats per la seva distribució, a banda del material relacionat amb la distribució d'aquestes substàncies.

