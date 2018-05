​Mor un mecànic en caure-li damunt el cotxe que reparava a Riudoms

Un mecànic ha mort a Riudoms (el Baix Camp) en caure-li al damunt el cotxe que estava reparant. L'accident laboral mortal s'ha produït aquest dilluns al vespre en un taller mecànic situat al passeig Germans Nebot.Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, el treballador, de 45 anys, es trobava sota l'elevador on hi havia un vehicle que en revisava els baixos. La plataforma hidràulica va fallar i el turisme es va desprendre de l'elevador, precipitant-se sobre el mecànic, que era just sota.Tot apunta que la plataforma va tenir una fallada mecànica i va trencar-se. Un company, que va presenciar els fets, va intentar socorre'l i treure'l de sota el vehicle on havia quedat atrapat. Tot seguit, va avisar el SEM. L'avís va ser pels volts de les vuit del vespre i es van mobilitzar equips del SEM, Bombers i Mossos d'Esquadra.Ràpidament va ser traslladat, encara amb vida, en estat crític, a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on poc després va morir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)