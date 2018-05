​La cúpula d'informatius de TVE va rebre sobresous opacs durant el 2017

Radio Televisió Espanyola va premiar Carmen Sastre, directora de continguts de TVE i número 2 d’informatius, i José Gilgado, director d’informatius diaris, amb diverses gratificacions al marge del seu salari professional i els complements de direcció, segons informa Vertele , el portal vinculat a El País. Això va passar el 2017, quan els sous de la plantilla estaven gairebé congelats.L’ens continua sense fer públics els sous dels seus directius, tot i estar subjecte a la llei de transparència. A això, se li afegeix l’opacitat al voltant d’aquestes gratificacions.Sastre, que té un salari brut de 96.000 euros anuals, va rebre, al marge del seu sou professional i complement, una gratificació trimestral de 4.500 euros, el pagament de la qual es va justificar per “responsabilitat”, “càrrega de treball” i pels “magnífics resultats d’audiència obtinguts pels Telediarios”.Per la seva banda, la direcció de TVE va premiar José Gilgado, amb un salari de més de 87.000 euros bruts anulals, amb 2.500 euros en forma de gratificació per les audiències i uns altres 2.000 en el mes de novembre, en aquest cas per càrrega de treball.

