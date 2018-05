Agustí Pons, nou director de la «Revista de Catalunya» en substitució de Quim Torra

El periodista Agustí Pons ha assumit la direcció de Revista de Catalunya en substitució de Quim Torra, actual president de la Generalitat. El patronat de la Fundació Revista de Catalunya ha donat el vistiplau al nomenament després de la dimissió de Torra i després de valorar diversos candidats.Pons, graduat per la Escuela Oficial de Periodismo, ha estat redactor d'El Noticiero Universal i de la revista Destino i va ser membre fundador del diari Avui, on va ser subdirector de Cultura, Espectacles i Opinió. La seva columna diària a l’Avui, "Figures, paisatges", li va valer el Premi Ciutat de Barcelona de periodisme el 1991. També ha col·laborat a revistes com La Nació, Serra d’Or, Lletra de canvi, El Temps i Debat Nacionalista, entre d’altres. Durant la primera legislatura dels governs de Jordi Pujol va ser cap de gabinet del conseller Max Cahner al Departament de Cultura.Com a escriptor, Pons ha treballat la narrativa, la poesia, el biografisme i el memorialisme i l'assaig. És autor d'una vintena de llibres, entre els quals destaca les biografies de Joan Triadú (1994), Pere Calders (1998), Maria Aurèlia Capmany (2000), Nèstor Luján (2004), Raimon Noguera (2011) i Salvador Espriu (2013). També ha editat els llibres de memòries Temps indòcils (2007), Cartes a Clara, una periodista del segle XXI (2010) i Bàrbara (2015).D'altra banda, també ha rebut diversos premis literaris com el Premi Joan Fuster d’assaig, el Premi Crítica Serra d’Or i el Premi Nacional d’assaig, entre d’altres, i al 2015 li fou concedida la Creu de Sant Jordi. El consell de redacció estarà format per Jordi Manent (subdirector), Joan G. Codina (gerent) i els vocals Xènia Bussé, Lluís Duran, Frederic Ribas, Joan Safont i Queralt Solé.

