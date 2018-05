​El dia que el govern espanyol va prohibir parlar en català per telèfon

La persecució de l'ús del català per part del govern espanyol ha estat una constant des del decret de Nova Planta, el 1716, ja fa més de tres segles. Les variants han estat de tot tipus: prohibició d'editar llibres en català, documentació als ajuntaments, imposició del castellà a les escoles o d'altres més sofisticades com l'obligació de batejar els vaixells en castellà.Una de les més recordades, però, serà la prohibició de parlar per telèfon en català. El 29 de maig de 1896, avui fa 122 anys, es va instal·lar la línia telefònica entre Barcelona i Madrid, que explotava amb un sistema mix l’empresa El Crédito Mercantil de Barcelona i la Direcció General de Correus i Telègraf d'Espanya. La direcció general d'aquesta última empresa estatal va imposar a l’empresa privada catalana que no es podia parlar en català per telèfon.La prohibició de la llengua catalana en la nova tecnologia telefònica també s’havia aplicat en la telegrafia, que no acceptava emetre els telegrames que no fossin redactats en castellà.Dies després, el diputat català Joan Maluquer i Viladot va denunciar aquesta discriminació al Congrés dels Diputats. Tot i les queixes, la mesura va continuar vigent i les operadores van seguir disposant de la facultat de tallar la comunicació si detectaven alguna conversa en català. Ho podeu llegir a la secció El despertador de Ferran Casas , que es publica cada matí a

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)