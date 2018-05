VÍDEO «Et rebentaré:» un agent de la policia espanyola colpeja un jove amb violència

Un agent de la policia espanyola colpejant i amenaçant un jove a Gijón, Astúries. Aquest dilluns van fer-se virals unes imatges de la nit de dissabte al vespre en què s'hi veu com el policia colpeja un jove amb la porra, a més de dir-li: "Et rebentaré". Les imatges van començar a córrer per Facebook i, tot seguit, van saltar a Twitter, on van viralitzar-se.Segons explica eldiario.es , la noia que va penjar el vídeo exposa que ella no ho va viure en primera persona però que va decidir penjar-ho per la indignació que sentia. Per altra banda, també van contactar amb la policia, que els van confirmar que les imatges són certes però que formen part d'una actuació molt més llarga i que defensen l'actuació dels agents.Les imatges mostren com dos agents de la policia local conversen amb una parella de nois. De cop, s'enduen la noia cap a l'interior del cotxe patrulla mentre l'informen que està detinguda. El noi s'hi acosta i la reacció automàtica d'un dels agents és empentar-lo, mentre que l'altre opta per colpejar-lo amb la porra, mentre li demana que marxi. El jove intenta conversar amb l'agent, però aquest, fora de si, li va dient que "se'n vagi fora" fins que l'acaba colpejant amb encara més violència al crit de "et rebentaré".Des de l'ajuntament, asseguren que ja han oberta una investigació.

