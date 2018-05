Grècia condemna a tres mesos de presó l'activista osonenca Ariadna Masmitjà

La justícia grega ha condemnat a tres mesos de presó i 150 euros de multa l’activista osonenca Ariadna Masmitjà. Tal com ha fet públic Alerta Solidària, la jove està condemnada per resistència a l’autoritat.

Ariadna Masmitjà, detinguta a Idomeni Foto: @sarammp

Masmitjà no entrarà a presó, però la pena es podria fer efectiva en el cas que hi haguessin més imputacions. El judici es va celebrar la setmana passada i la condemna “fixa antecedents que dificulten l'activitat política i solidària” de l’osonenca a Grècia.El judici s’ha ajornat diverses vegades. La van detenir el passat 13 d’abril de 2016 al camp de refugiats d’Ekko i Idomeni on feia de voluntària . Llavors, la van acusar de resistència a l’autoritat. Coneguda amb el mot de Masmi, ha rebut diferents mostres de suport que en demanen l’absolució.

