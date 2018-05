Torra respon amb cultura després que Guerra el titllés de «nazi»

Sr. Guerra, le envío a la sede del PSOE el libro que edité sobre un catalán, anarquista y maestro, que sufrió el horror de Mauthausen. Le pido que retire inmediatamente este insulto intolerable y deleznable y que jamás vuelva a utilizarlo ni contra mi ni contra ningú demócrata. https://t.co/kD17YqYXQv — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 28 de maig de 2018

L'exvicepresident del govern espanyol, Alfonso Guerra, ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "és nazi". Ho ha fet en una entrevista al programa "Hoy por Hoy" de la cadena SER on ha lamentat que hi hagi un president de la Generalitat "supremacista" i que la societat s'ho prengui amb "naturalitat".En la mateixa entrevista l'exdirigent socialista ha remarcat que s'ha de calcular bé les conseqüències de tirar endavant una moció amb el suport dels partits independentistes, ja que "hi ha gent que al veure al PSOE accedint al govern gràcies al vot independentista o populista no li agradarà segur".La resposta de Quim Torra no s'ha fet esperar. I ha estat contundent.El president de la Generalitat ha publicat un tuit aquesta nit on diu a Guerra que li envia a la seu del PSOE un llibre que va editar sobre un català, anarquista i mestre que va patir l'horror de Mauthausen. A més, li demana que retiri l'insult i que no el torni a utilitzar mai més contra cap demòcrata.

