Mor María Dolores Pradera als 93 anys

La cantant i actriu espanyola María Dolores Pradera ha mort aquest dilluns a Madrid a l’edat de 93 anys. L’artista va néixer a Madrid el 1924 però als sis anys va marxar a Xile amb la seva família, tornant poc després.A la dècada dels 40, Pradera va començar la seva carrera al cinema. La seva popularitat va esclatar amb els seus papers a pel·lícules com Altar Mayor (1943) i Inés de Castro.El 1947 va ser un any clau en la vida personal de l’actriu, ja que es va casar amb l’actor i escriptor Fernando Fernán Gómez, de qui es va separar 10 anys mes tard. Van tenir dos fills.Pradera també va triomfar al teatre, amb destacades interpretacions a obres com Madre, el drama padre (1942) i peces de dramaturgs com Federico García Lorca i José Zorrilla.Posteriorment, Pradera es va convertir en l’actriu principal del Teatre Eslava de Madrid, amb la versió de La Celestina, una obra amb la que va acudir al Festival de Teatre de les Nacions a París.Els seus últims treballs al cine van ser la pel·lícula Fortunata i Jacinta (1960) i La Orilla (1970), passant després a centrar-se en el món de la cançó, on també va triomfar amb el seu estil musical, líric i folklòric. Va publicar una quarantena de discos.Pradera va obtenir nombroses distincions per la seva tasca artística, com la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball, atorgada pel Consell de Ministres, l’abril 2001. També va rebre el Premi Nacional de Teatre, entre d’altres.

