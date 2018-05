La presidenta de l'Institut Català de les Dones defensa que es pugui fer topless a l'Ametlla

L' Institut Català de les Dones (ICD) ha emès un comunicat aquest dilluns pel que fa a la consulta sobre la consulta per permetre o no fer topless a les piscines d'estiu de l'Ametlla del Vallès. La presidenta de l'Institut, Núria Balada, ha criticat que no es permeti a les dones fer el que vulguin: "Prohibir a les dones el topless a la piscina impedeix fer efectiu el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe amb els drets i principis establerts per la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, que obliga a tots els poders públics de Catalunya".Per a la presidenta de l’ICD “les normes de qualsevol tipus han d’estar orientades en el sentit que les dones puguin gaudir de manera efectiva dels drets i llibertats en tots els moments i àmbits de la vida”.Balada ha afirmat que “les dones tenen dret a viure el seu cos com determinin elles mateixes i lliures de violències simbòliques i imposicions. El fet que existeixin prohibicions d’aquests tipus evidencia que el cos de les dones encara està subjecte a la cultura patriarcal”.El consistori va explicar que va demanar assessorament a l'Observatori sobre la Igualtat de Gènre de l'ICD , que va respondre "que la consulta s’ha de fer a les dones usuàries de la piscina", i que finalment van decidir ampliar-la a les dones de més de 16 anys empadronades al municipi. Balada ha precisat que l'observatori "va fer una consideració tècnica sobre participació ciutadana sense entrar en el fons de l’assumpte, però en cap cas va fer una petició al municipi de dur a terme una consulta". "L'observatori és un òrgan col·legiat que treballa amb dades i estadístiques i en la recerca, i que no ha pres en cap cas una decisió sobre aquest assumpte i tampoc té potestat per fer-ho", ha afegit.Finalment, ha avançat que "des de l’ICD s’impulsarà l’elaboració d’unes directrius per tal que les normes municipals no vulnerin el principi d’igualtat i de no discriminació per raó de sexe".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)