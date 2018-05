Paluzie denuncia que evitar ocupar espais per motius polítics «vulnera drets fonamentals»

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha acusat aquest dilluns a la Fiscalia d’estar anant contra el drets més elementals dels ciutadans, després que el recentment nomenat tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, hagi instat els Mossos d'Esquadra a evitar "l'ocupació irregular" de l'espai públic per motius polítics. “Entenem que aquesta petició de la Fiscalia vulnera drets fonamentals i va contra la llibertat d’expressió”, ha dit Paluzie en roda de premsa des del Parlament, després de reunir-se amb el president de la cambra, Roger Torrent. I és que la líder de l’entitat sobiranista s’ha mostrat especialment “preocupada per la vulneració de drets com el de la llibertat d’expressió” que assegura que s’estan produint “en els darrers dies i setmanes” a Catalunya.En aquest sentit, Palulie ha denunciat que s’estigui “qüestionant la llibertat d’expressió” després de veure com es reclama a diferents llocs que no s’exhibeixin llaços grocs o creus grogues. “L’espai públic és neutral i això vol dir que totes les idees i ideologies poden expressar-se en l’espai públic, com per exemple la defensa dels drets i la demanda de la llibertat dels presos polítics que representa el llaç groc, que ho poden compartir moltes ideologies”, ha comentat arran d ela petició de la Fiscalia. I és que per a Paluzie, aquests elements han de poder exhibir-se amb normalitat i sense impediments a tot arreu “de la mateixa manera que les banderes espanyoles van estar a la Barceloneta i el grup unionista va poder anar a la platja com va voler” el darrer cap de setmana.D’altra banda, preguntada per la moció de censura que el PSOE ha presentat contra el popular Mariano Rajoy i que podria tenir l’aval dels partits independentistes al Congrés, Paluzie ha expressat que l’entitat no creu que aquest possible canvi de president pugui representar res per als sobiranistes. A l’ANC li és igual qui és el president de l’Estat espanyol, i més quan passaríem d’un president que ha aprovat el 155, ha reprimit políticament i està en contra del dret a l’autodeterminació a un altre que també fa i pensa el mateix. No veiem cap diferència i no hi entrarem. Ens és absolutament indiferent”, ha sentenciat.Paluzie ha fet aquestes declaracions després de reunir-se, junt a part de la direcció de l’ANC, amb el president del Parlament, Roger Torrent, per valorar la conveniència de participar en el Front antidepressiu i pels drets civils que impulsa. En aquest context, la presidenta de l’entitat ha posat en dubte que la iniciativa de Torrent sigui diferent a altres ens ja existents i no ha garantit que l’Assemblea participi. “Ja veurem. No acabem de veure del tot clar alguns dels punts en que es basaria el front. Ja tenim un espai on es treballa contra la repressió, per les llibertats i drets fonamentals i civils. Hem d’acabar de tenir més informació de l’objectiu concret d’un altre espai”, ha comentat.

