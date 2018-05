​La Universitat de Barcelona, la 87a millor del món segons el rànquing CWUR 2018

La Universitat de Barcelona (UB) apareix al lloc 87 de les millors del món i al 25 de les d'Europa segons el Center for World University Rankings (CWUR) del 2018. La UB manté el lideratge a l'Estat, seguida per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que apareix al lloc 152, i la Universitat Complutense de Madrid, que ocupa el 264.A escala internacional, la classificació la lideren les universitats americanes. Dins del top 10 es classifiquen vuit centres dels Estats Units, encapçalats per Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). La puntuació total de la UB se situa en 82,1 punts d'un màxim de 100. L'any passat aquesta institució acadèmica ocupava la posició 103 del mateix rànquing.El rector de la UB, Joan Elias, ha destacat que les universitats públiques desenvolupen la seva activitat en un context "marcat per l'infrafinançament i la manca d'autonomia en alguns aspectes, com la política de professorat", i per això ha opinat que és "un autèntic èxit" aconseguir estar entre les 100 millors universitats del món. Elias ha destacat la recerca "excel·lent" del personal investigador i l'impacte internacional d'aquesta tasca. "On arribaríem si disposéssim d'un pressupost equiparable al d'altres universitats europees amb les quals ens emmirallem?", ha conclòs.A banda de la UB, la UAB i la Complutense, dins les 1.000 primeres universitats del món –de les prop de 25.000 que hi ha- també apareixen la Universitat de València al lloc 271, la Pompeu Fabra al 356, la Universitat Politècnica de Catalunya al 415, la Universitat Politècnica de València al 472, la Universitat Rovira i Virgili apareix al lloc 664, la de Girona al 708 i la Jaume I al 940.El rànquing, que es basa en dades públiques i contrastades de les universitats, té en compte els indicadors com la producció científica, la qualitat de l'ensenyament —mesurada pel nombre d'antics estudiants que han guanyat premis internacionals o reconeixements—; l'ocupabilitat dels exalumnes, la qualitat de les facultats o les patents atorgades.

