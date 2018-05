ÀUDIO Alfonso Guerra: «Quim Torra és nazi»

Torra citando a Petain, el Presidente de la Francia colaboracionista. En su línea xenofoba. Vergüenza que sea el President. pic.twitter.com/iLvpSGbgCN — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 27 de maig de 2018

L'exvicepresident del govern espanyol, Alfonso Guerra, ha assegurat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "és nazi". Ho ha fet en una entrevista al programa "Hoy por Hoy" de la cadena SER on ha lamentat que hi hagi un president de la Generalitat "supremacista" i que la societat s'ho prengui amb "naturalitat".En la mateixa entrevista l'exdirigent socialista ha remarcat que s'ha de calcular bé les conseqüències de tirar endavant una moció amb el suport dels partits independentistes, ja que "hi ha gent que al veure al PSOE accedint al govern gràcies al vot independentista o populista no li agradarà segur".Ahir, un altre històric dirigent socialista, José Zaragoza va voler un dard a Torra. El tret, però, li va sortir per la culata. El president, que va visitar Lleida amb motiu de l'Aplec del Cargol, va fer una pulada: "Arribant a Lleida, allà on la terra no sabrà mai mentir". La frase és del poeta lleidatà Màrius Torres, concretament de La Ciutat Llunyana.Zaragoza va disparar ràpidament contra Torra i el va acusar de "xenòfob", assegurant que es tractava d'una cita de Phillipe Pétain. La xarxa va sortir ràpidament al pas de l'afirmació, recordant al dirigent del PSC que no era pas una cita de Pétain, sinó de Torres. També el president es va encarregar d'explicar d'on surt la frase, va compartir l'estrofa completa. "Senyor Zaragoza, és que no m'ho puc creure, de debò", va dir Torra. El dirigent socialista va acabar admetent l'error i demanant disculpes.

