​Colau vol estendre la Ciutadella fins al mar

Dibuix de la proposta sobre l'obertura al mar de la Ciutadella. Foto: Ajuntament de Barcelona

El govern d'Ada Colau ha encetat el meló sobre la transformació del parc de la Ciutadella de Barcelona. Per a l'executiu municipal, cal que aquest emblemàtic indret sigui permeable i que arribi fins al mar, amb el qual ha reobert el debat sobre el futur de la platja de vies de l'estació de França. Segons la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, encara no n'han parlat amb l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), però opina que aquests terrenys "han d'estar a debat" i ho plantejaran a Adif pròximament. Sanz no ha detallat els plans per a aquest indret, però en els dibuixos de l'Ajuntament desapareixen les vies.Ho ha explicat abans de la constitució d'una comissió de seguiment per elaborar un pla director sobre la Ciutadella, en la qual participen el govern, l'oposició, entitats veïnals i agents vinculats al parc i l'àmbit de la costa, com la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Parc de Recerca Biomèdica. L'objectiu municipal és tancar un primer esborrany a finals d'any i tenir la proposta definitiva abans d'acabar el mandat, que s'esgotarà el maig del 2019, per disposar així d'un marc de treball que "vagi més enllà d'un mandat" i que tingui "el màxim consens", ha indicat Sanz.La idea global és eliminar murs i eixamplar l'àmbit que abasta la Ciutadella fins a la costa per convertir-lo "en un parc urbà del segle XXI", ha explicat. "Volem que la Ciutadella s'obri al mar", ha destacat. Segons ella, ara com ara "mira cap a la muntanya principalment i dona l'esquena al mar". A més, vol que passi de ser "un espai tancar en si mateix a un espai de connexió", com ara entre els barris de la Vila Olímpica i de la Ribera. "Volem que els veïns de l'entorn sentin que la Ciutadella és el propi parc", ha continuat.La tinent d'alcalde ha assegurat que el govern posa el debat sobre la taula "sense idees prefixades", però ha insinuat algunes de les línies mestres que defensa per al projecte. La connexió amb el mar la plantegen en superfície, en cap cas passarel·les ni soterrada, cosa que aboca a la desaparició de les vies. "El que volem és minimitzar les infraestructures", ha admès el director de Model Urbà, Ton Salvadó, el qual ha agregat que "l'escenari prioritari sempre és treballar a cota de terra". En la proposta tampoc s'ha plantejat soterrar la Ronda Litoral.Sanz ha recordat que ja existia un pla director de la Ciutadella, però que era més "parcial". Es tracta d'una iniciativa del 2003 que incorporava qüestions com la plataforma del zoo marí al costat del Fòrum, que mai es va acabar desenvolupant. Tampoc es va tirar endavant una passarel·la per sobre del Zoo, el qual la tinent d'alcalde no ha descartat fer-lo també més permeable, o sigui obrir-lo encara que sigui parcialment. A més, el govern vol potenciar la idea de la Ciutadella com a pols de coneixement , i donar un ús a edificis com el Castell dels Tres Dragons i l'Hivernacle.

