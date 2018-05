PDECat i ERC s'inclinen per avalar la moció en un debat que tensiona l'independentisme

El paper de Ciutadans en la moció encara condiciona la decisió d'ERC i el PDECat, que programen reunions per prendre una decisió definitiva

A favor de la moció - Fer fora Rajoy: Les crítiques cap al president del govern espanyol són unànimes en el si de l'independentisme. De fet, un 84,2% dels catalans suspèn l'executiu, segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. La sentència del cas Gürtel ha estat la cirereta del pastís i el combinat de corrupció i polítiques de mà dura contra el procés i el conjunt dels interessos del país -els pressupostos en són l'últim exemple- representen un argument de pes per expulsar-lo. "És una obligació moral impedir que un corrupte ens governi", explica un dirigent.



- Mà estesa als comuns i el PSC: En un moment en què l'unionisme intenta fracturar la societat fomentant la confrontació i la dinàmica de blocs, un vot favorable d'ERC i PDECat a Sánchez també seria un gest cap al PSC i els comuns, ferms partidaris de la moció de censura, i una mà estesa cap al projecte de canvi a Espanya que defensen, per desescalar l'augment de tensió. Alguns dirigents independentistes també alerten que votar junt a PP i Cs perquè Rajoy es quedi pot dificultar la campanya electoral a l'àrea metropolitana, on especialment els republicans es disputen vots i alcaldies amb els socialistes.



- Possibles gestos amb Catalunya: Si la moció de confiança tira endavant sense el suport de Ciutadans i, per tant, Sánchez fia l'estabilitat als independentistes, aquests poden aconseguir forçar algun viratge respecte Catalunya. "Un govern de PP sustentat per Ciutadans no serà igual a un del PSOE sustentat per Podem", argumenta un favorable a votar "sí". Difícilment permetrà un referèndum o traurà els presos polítics, però sí que pot retirar recursos d'inconstitucionalitat a lleis socials del Parlament o allunyar les pretensions d'allargar el 155. I en cas que no fos suficient, seria una evidència que el discurs del PSC i els comuns conforme "el problema és Rajoy" era molt parcial.

En contra de la moció - Còmplices de Sánchez: Escollir Sánchez és també votar a favor d'un secretari general del PSOE a qui Rajoy posa com a exemple de suport al govern espanyol en clau de batalla judicial i repressiva contra el procés. El dirigent socialista ha estat molt dur amb Quim Torra -l'ha acusat públicament de ser "racista" i "supremacista"- i ha fet propostes per adequar el delicte de rebel·lió als passos que va seguir l'independentisme a l'octubre per fer el referèndum i declarar la independència. Els barons del PSOE ja han fet saber a Sánchez que no validaran pactes amb els independentistes i, de fet, la cúpula del partit insisteix que no hi haurà concessions en un aspecte nuclear com el dels presos polítics.



- Rèdits per al procés: El vot de confiança en Sánchez, en funció de com actuï contra el procés -i no hi ha garanties que ho faci de manera diferent a Rajoy, més enllà de promoure una reforma constitucional sense concretar i sense data-, suposarà un gest de complicitat amb el full de ruta governamental que desplegui el dirigent socialista des de Moncloa. El PP i Ciutadans ja han alertat de presumpte pactes obscurs amb l'independentisme, la qual cosa podria portar Sánchez a actuar més del compte en clau de procés per difuminar qualsevol sospita. El dirigent del PSOE, en tot cas, disposaria de tot l'aparell governamental amb només 85 diputats al Congrés. Tot fa pensar que, si prospera la moció, la legislatura no s'allargarà per la pressió que farà Ciutadans, partidari d'anar com més aviat millor a eleccions.



- Legislatura agònica: El PSC, ja des d'abans de l'inici del procés, ha anat patint un retrocés gradual al Parlament i al Congrés dels diputats. José Montilla es va acomiadar amb 28 diputats i ara Miquel Iceta comanda un grup parlamentari amb 17 representants, mentre que a la cambra baixa espanyola n'hi ha tan sols vuit, una xifra molt menor als 25 aconseguits en temps de José Luis Rodríguez Zapatero i Carme Chacón. Els socialistes catalans interpreten que la moció de censura els beneficia perquè els dona línia directe amb Madrid i centralitat política, de manera que l'independentisme pot perdre suports cap a ells.

La moció de censura plantejada per Pedro Sánchez ha provocat un gir de guió en la legislatura espanyola que, de retruc, ha obert un nou escenari a Catalunya. L'independentisme debat aquests dies què ha de fer : si posar totes les fitxes a la possibilitat de fer fora Mariano Rajoy, propiciant l'obertura d'una nova etapa amb Sánchez a la Moncloa, o bé no fer cap vot de confiança a un PSOE que ha estat protagonista de tota l'estratègia repressiva de l'Estat contra el procés català.El PDECat, almenys de moment, no té una decisió definitiva presa, però s'inclina per votar favorablement a la moció, segons diverses fonts consultades per. Aquest posicionament contrasta amb el de Junts per Catalunya (JxCat), on hi ha molt més escepticisme."Què hi guanyem, els catalans, amb Sánchez?", es preguntava de manera vehement Eduard Pujol divendres passat . Al consell nacional del PDECat de dissabte hi va haver diverses intervencions favorables a la moció. La direcció es reunirà en les properes hores per fixar un posicionament definitiu, que només serà favorable en cas que Ciutadans no formi part de l'equació del PSOE.Pel que fa a ERC, la permanent del partit no ha pres cap decisió aquest dilluns i ha ajornat la decisió per a una reunió urgent de la seva executiva i després d'haver parlat amb la secretària general, Marta Rovira, que aquest cop no ha pogut connectar-se per videoconferència. Els dirigents presents en la reunió, però, han posat alguns elements sobre la taula per al debat. Hi ha ganes de fer fora Rajoy, però els dubtes sorgeixen perquè veuen el debat llunyà, sense expectatives d'un viratge al govern central respecte Catalunya, sense ganes ni de seure a negociar amb els independentistes...Quant al grup del Congrés, el portaveu adjunt, Gabriel Rufián, ha reclamat a Sánchez que demani perdó pel 155 o visiti Oriol Junqueras a Estremera, per bé que el portaveu, Joan Tardà, no ha posat tantes condicions, malgrat ser crític amb les formes del candidat alternatiu. Les fonts consultades, però, apunten que ERC no serà un impediment perquè la moció tiri endavant. Si Ciutadans hi donés suport, però, podria pensar-s'ho, ja que sumar no seria imprescindible.L'independentisme, però, està dividit en aquesta qüestió. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha afirmat a l'entitat "li és absolutament igual qui sigui el president" espanyol, ja que no veu "cap tipus de diferència" entre Rajoy i Sànchez, ja que "han votat conjuntament l'aplicació il·legítima de l'article 155 amb una interpretació il·legal, amb la destitució del Govern, cosa que no permetia l'article, i estan en contra del dret a l'autodeterminació".La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez va treure ferro a les possibilitats de canvi que pugui portar una moció de censura, ja que "qualsevol reforma d'Espanya no passa pel projecte republicà" i va asseverar que el problema de l'Estat és la seva "herència franquista i les estructures sòlides de base feixista". Dubta igualment que "qualsevol candidat de la tríada del 155 pugui suposar un canvi substancial".

