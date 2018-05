VÍDEO Un periodista deixa retratat el portaveu de Ciutadans en ple directe

El portaveu de Ciutadans, Fernando de Páramo, s'ha quedat sense arguments aquest matí a Las Mañanas de Cuatro intentant justificar la posició del partit davant la moció de censura de Mariano Rajoy. Ciutadans demana retirar la moció de censura a canvi de convocar eleccions directament i, si no, donar suport a la moció de censura però amb un candidat independent, que no sigui ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera.En un moment de l'entrevista, el periodista Javier Ruiz ha pressionat el dirigent espanyolista assegurant que no entén el seu posicionament. "No es pot posar un candidat nou. Ja està presentada la moció de censura i el candidat és Pedro Sánchez. Vostès tenen dues opcions: o donar-li suport o tombar-lo", ha dit Ruiz. De Páramo s'ha intentat justificar: "Si hi hagués voluntat de Mariano Rajoy de convocar eleccions, la moció decauria automàticament. Jo crec que Sánchez la retiraria..." Però Ruiz li ha fet veure que això no és cert: "Quan s'està tramitant una moció de censura ja no es poden dissoldre les Corts"."Sé que estem entrant en la burocràcia del registre del Congrés dels Diputats...", ha intentat dir De Páramo, visiblement incòmode. "Té raó", ha dit el periodista, "permeti'm fer-li la pregunta més clara: Estan buscant subterfugis per sostenir Mariano Rajoy?"

