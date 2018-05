Maletes de mà i 1.000 quilòmetres de fermesa: les famílies dels presos interpel·len Europa

El bus que ha traslladat els familiars dels presos de Basilea a Estrasburg. Foto: Aida Morales

Trobada de familiars de presos polítics catalans a Estrasburg, conjuntament amb l'advocat Andreu van den Eynde Foto: Aida Morales

Familiars dels presos polítics a Estrasburg, on esperen reunir-se amb eurodiputats per explicar el cas català. Foto: Aida Morales

Montse Bassa i Diana Riba, a Estrasburg. Foto: Aida Morales

Cal tornar a fer les maletes, i aquesta vegada recórrer 1.000 quilòmetres. Aquesta és la darrera llosa de les famílies dels presos polítics catalans, que sense perdre l'esperança tornen a picar la porta d'Europa per reclamar la llibertat dels líders independentistes. Ara a Estrasburg, on la història parla de persones i drets humans. És fins aquí on ara s'han desplaçat fills, parelles i germans, i és al cor de la democràcia europea -al Parlament Europeu- on esperen poder alçar la veu perquè se'ls escolti. La situació dels presos catalans és "injusta", asseguren, i per això corren a buscar el "suport internacional"."Avui, com a associació catalana de drets civils, venim perquè dins del Parlament Europeu demà es fa una sessió conjunta sobre presos polítics", explica Diana Riba, dona de Raül Romeva, qui durant 10 anys va ser eurodiputat. Al Parlament Europeu tenen concertada una trobada amb diferents eurodiputats, en una experiència que serà compartida amb familiars dels presos d'Altsasu i del grup de suport al raper Valtònyc.A Estrasburg plou i el clima no acompanya, però els familiars dels presos segueixen amb fermesa. Tots junts, creant família quan les reixes la separen, s'han presentat a l'aeroport del Prat per agafar una avió fins a Basilea. D'allà, un autobús que els ha portat fins a la capital de l'Alsàsia, i caminant pel nucli d'aquesta ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, es preparen per afrontar una jornada de treball que esperen que sigui profitosa.La delegació catalana està formada per Laura Masvidal i Anna Forn, dona i filla de Joaquim Forn; Diana Riba dona de Raül Romeva; Montserrat Bassa, germana de Dolors Bassa; Ferran Pegueroles Forcadell, fill de Carme Forcadell; Xavier Sànchez Picanyol, germà de Jordi Sànchez, i Francesc Riera, cunyat d'Oriol Junqueras. Tots ells viatgen plens d'emoció. De les cares llargues arriben els somriures. Pensaments i llaços grocs. Cadascun d'ells en porta un a la solapa.En nom dels presos, les seves famílies volen transmetre als eurodiputats un missatge de pau. "La llavor que volem transmetre és que hi hagi una mirada oberta amb el conflicte català", ha insistit Riba. Que Europa s'adoni que els catalans no busquen la "conflictivitat que es fa veure des d'Espanya", sinó que es tracta d'una "injustícia" que es combat des del pacifisme.Per això, ha instat a "tendir ponts" entre grups de diferents sensibilitats polítiques a Europa perquè entenguin què passa a Catalunya, i denunciar la "vulneració de drets civils i dels infants" que s'estan produint amb la presó provisional que manté entre reixes els líders independentistes.I si bé creuen que Europa encara no ha donat l'esquena a Catalunya, sí que consideren que ha estat "a l'expectativa". Una actitud, però, que ha començat a canviar des del segon empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva. "Des de llavors hi ha hagut un canvi", creu Riba, i ara això ha d'acabar de quallar: "El testimoni directe dels familiars pot ajudar a remoure sensibilitats i per això venim aquí a explicar-nos".

