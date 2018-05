Sánchez planteja la moció de censura com un «sí o no» a Rajoy

"Després de la sentència del cas Gürtel pot Mariano Rajoy seguir sent president del govern? Sí o no?". En aquests termes planteja el líder del PSOE, Pedro Sánchez, la moció de censura per desallotjar l'actual president espanyol de la Moncloa. Per evitar entrar en un context de negociacions múltiples i tenint en compte el poc marge que té per teixir les aliances, els secretari general dels socialistes planteja la seva operació com un plebiscit. Demana el suport dels 350 diputats del Congrés -no n'exclou els independentistes- per a un "gran acord nacional" per a la regeneració democràtica.Sánchez ha articulat un discurs per blindar davant dels seus quadres territorials per què considera necessària la moció de censura. "Gürtel era el PP i el PP era la Gürtel", ha afirmat. Però ha recordat que, després d'aquesta sentència que acredita la caixa B del PP i que no dona credibilitat a la defensa que va fer Rajoy del partit als tribunals, vindran més casos com el dels papers de Bárcenas, els discs durs de l'extresorer popular, el cas Púnica, Lezo o Brugal, entre d'altres.El líder del PSOE ha defensat que el seu partit havia d'actuar davant d'un govern del PP que, en comptes d'assumir responsabilitats, s'ha "bunqueritzat" quan en realitat "ja no té cap excusa versemblant" per seguir al capdavant de l'executiu. Els socialistes han deixat clar que no volen negociacions per aconseguir els suports necessaris per fer fora a Rajoy i apel·len a la "responsabilitat" de tots els partits. Es tracta, ha dit Sánchez, d'una oportunitat per "destapar la vertadera intenció de la dreta". El líder dels socialistes ha assenyalat que el PP busca situar la dicotomia en "Rajoy o el caos". La moció, assegura Sánchez, posarà tothom davant del mirall. "Moció de censura, estabilitat i eleccions" són els tres passos que fixa com a pla.Sánchez, a qui el PP acusa de buscar la desestabilització de l'Estat de la mà de l'independentisme, ha reivindicat que la seva ha estat "una resposta constitucional a una emergència institucional" i que el PSOE ha assumit la seva "responsabilitat". Un any després d'haver guanyat unes primàries tenint en contra els expresidents socialistes Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reivindicat el llegat de tots dos al capdavant dels governs que van encapçalar i ha encoratjat el partit a tornar a la Moncloa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)