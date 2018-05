​VÍDEO Estudiants de Sabadell normalitzen el català amb un videoclip

Part dels nois que han pres part del vídeoclip. Foto: ACN

Una trentena d'alumnes de 4t d'ESO de l'IES Ribot i Serra de Sabadell han participat en la gravació d'un videoclip de rap en català. Els joves han escrit i creat la lletra del tema, que s'anomena El Futur és nostre i que està protagonitzat pel raper local Nel·lo C. El director de cinema Toni Verdaguer i l'exmembre dels Joglars Lluís Elías han estat els encarregats de dirigir el rodatge que ha tingut el seu punt àlgid aquest dilluns amb l'enregistrament de seqüències als carrers de la capital vallesana.L'acció s'emmarca en un taller de rap, inclòs dins el Pla d'Actuació Lingüística Integral de Sabadell, que des de fa un any i mig la Plataforma per la Llengua impulsa a la zona sud de la població. L'objectiu és "introduir i dinamitzar" l'ús social de la llengua en un centre educatiu on s'han detectat dèficits lingüístics i "trencar amb l'estigma del català" que tenen molts joves d'aquestes àrees i que veuen aquesta llengua avorrida i només útil per l'escola o la feina. Segons l'entitat en aquesta zona de la ciutat l'ús social del català se situa en el 5%.La creació del tema El futur és nostre va arrencar fa prop de dos mesos de la mà del raper sabadellenc Nel·lo C que va convidar els joves a pensar en temàtiques que poguessin interessar-los per escriure la lletra de la cançó. "Els trenta van participar en la creació de la lletra, tot i que només canten vuit o nou", ha explicat Nel·lo C que ha afirmat que ell va encarregar-se de buscar la música de fons i encoratjar-los a fer servir el català en el seu dia a dia."Intento que a través de la meva música trobin un punt d'ancoratge amb la cultura catalana i com a mínim no tinguin aquest rebuig", comenta l'artista, que afirma que la majoria d'aquests joves tenen prejudicis i veuen el català com una llengua "avorrida" que només es fa servir a l'escola o a la feina.Nel·lo C assegura que fer servir la música i en concret aquest estil ha estat clau per poder connectar amb els estudiants: "La música urbana està en un estat efervescent i és una eina molt útil per arribar fins a ells i demostrar-los que a la cultura catalana hi cabem tots", comenta el raper, que diu que l'objectiu és combatre els estigmes i les barreres preconcebudes d'aquests escolars.En aquest sentit s'ha expressat Lucía Martín, una de les joves que canta en el videoclip i que assegura que ha estat una experiència molt positiva per millorar el seu vocabulari i practicar una llengua que des del seu punt de vista "s'ha d'aprendre" i és "útil". Alhora afegeix que la temàtica de la cançó també l'ha motivat molt. "Expliquem que no per ser d'una altra cultura has de tenir menys possibilitats i que tots podem construir un futur millor", indica.El rodatge d'aquest dilluns ha posat el punt i final a l'enregistrament del videoclip. Més de 200 alumnes del centre sabadellenc apareixeran en el treball que es presentarà oficialment el 8 de juny durant la festa major del barri sabadellenc de Campoamor. Juntament amb aquesta activitat i dintre del Pla d'Actuació Lingüística Integral de Sabadell també s'han impartit tallers de diversitat lingüística, de glosa, de mems i un de destinat al reforç lingüístic.El taller de rap es va desenvolupar puntualment a començament de curs amb estudiants de 2n d'ESO. Constatat que va ser un èxit, aquest any es va introduir primerament com a activitat extraescolar, però després de la positiva valoració pedagògica l'equip directiu de l'IES Ribot i Serra va decidir incorporar-lo dins l'horari escolar de 4t d'ESO, com a part de les assignatures de Música i d'Educació visual i plàstica.

