Puigdemont esclata contra la impunitat dels policies que es van burlar de Junqueras

Resultat, el de sempre. Impunitat absoluta. "A por ellos" era una ordre de dalt de tot, per això se saben impunes. En diuen democràcia exemplar. https://t.co/wBbxl05Wyo — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 28 de maig de 2018

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha lamentat que la policia espanyola hagi arxivat els expedients contra els agents que es van burlar d'Oriol Junqueras el dia que va ser empresonat. El dirigent independentista ha compartit un tuit del diputat de Bildu al Congrés, Jon Inarritu, que ha rebut la resposta per escrit del cos.Puigdemont ha criticat que la resposta sigui la de "sempre" i ha assegurat que la policia espanyola es deu a les ordres dels d'"A por ellos" i que "per això se saben impunes". En el mateix tuit ha reblat amb ironia: "En diuen democràcia exemplar".Els fets van tenir lloc el 2 de novembre, a les portes de l'Audiència Nacional. Unes càmeres van captar el menyspreu dels agents vers els líders independentistes quan es dirigien a la presó: "A l'osset (Junqueras) ja veuràs com el posen. [...] Està anant a la presó un osset", diuen tot rient. "Fins que el posin de quatre potes i li arreglin l'ull", afegeix un altre entre riures. El vídeo el va fer públic La Vanguardia l'endemà dels fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)