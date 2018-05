L'alcalde de Cerdanyola respon a Enric Millo: «Vostè va ordenar un operatiu violent»

L'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, al seu despatx de la plaça Francesc Layret Foto: Albert Hernàndez

L'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, ha respost la carta que el delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha enviat als alcaldes catalans perquè mantinguin "neutralitat" als espais públics. Escolà ha estat contundent en un escrit de dues pàgines, en què retreu a Millo que ell, com a persona "nomenada a dit", doni instruccions als alcaldes i alcaldesses catalans, que han estat escollits a través d'unes eleccions."En realitat no m'ha semblat tan sorprenent, doncs la darrera comunicació que vaig rebre de vostè va ser a principis del mes de setembre de 2017, i en ella, sota l'eufemisme advertència, vostè llançava amenaces de les possibles conseqüències penals que podrien derivar-se en cas de col·laborar amb la realització del Referèndum", assenyala Escolà.L'alcalde recorda que malgrat les amenaces el referèndum es va poder fer, tot i que no dintre d'una normalitat. "Malauradament aquest escenari de normalitat no es va poder donar perquè vostè va ordenar un operatiu violent, del tot desproporcionat i injustificat, contra moltes persones que pacíficament van anar als col·legis electorals a exercir el seu dret de vot", apunta.En aquest sentit, segueix assenyalant que ell representa un Estat que ha donat "sobrades mostres" de no respectar ela llibertat d'expressió i altres drets civils: "Em refereixo a la persecució i censura d'expressions artístiques, musicals i culturals com titelles per a infants, exposicions fotogràfiques o publicacions de llibres, a l'empresonament de persones a causa de la seva activitat política (o obligar-les a emprendre el camí de l'exili), o a la criminalització de la protesta social i la imputació de delictes de terrorisme a persones pacífiques".Escolà convida Millo a que es posi del costat dels alcaldes en la defensa de la cohesió social i l'ensenyament, entre altres aspectes. Podeu llegir la carta íntegra a continuació.

