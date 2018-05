​Les entitats barcelonines fan el pas per desbloquejar la multiconsulta

Les entitats han mogut fitxa per desencallar la multiconsulta que el govern d'Ada Colau havia previst celebrar abans de l'estiu , però que està bloquejada després que el ple la tombés . Com ja havien previst, han presentat el recurs de reposició per anul·lar l'acord del ple del 10 d'abril que va rebutjar les dues preguntes d'iniciativa ciutadana i acordar l'aprovació de la convocatòria de la multiconsulta. Una pregunta és sobre la gestió pública de l'aigua i l'altra, per canviar el nom de la plaça de l'esclavista Antonio López per la d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca.El recurs va ser registrat aquest divendres, però les associacions no l'han fet públic fins a aquest dilluns. El presenten Enginyeria Sense Fronteres, una de les entitats que pugnen per municipalitzar la gestió de l'aigua; l'Associació d'Informació i Denúncia del Racisme Institucional: Suport i Seguiment Antiracista (Idrissa), que busca reparar la memòria de Diallo, i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que els dona suport. Les entitats no descarten arribar al contenciós administratiu en funció del resultat que tingui el recurs i altres iniciatives, com una queixa a la síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà.A més, havien recorregut a un òrgan consultiu de l'Ajuntament, la Comissió d'Empara del Reglament de Participació Ciutadana, que vetlla per al seu bon funcionament, i que va determinar en un informe que la consulta s'ha de celebrar malgrat que el ple la va rebutjar . Tot i això, el govern de Colau va determinar que no n'hi havia prou, i va anunciar que no pensava imposar la multiconsulta i que calia que les entitats presentessin el recurs de reposició per activar la maquinària per impugnar l'acord del ple . No hi ha temps per celebrar la consulta abans de l'estiu, però el govern creu que encara es podria fer a la tardor. Des de la campanya Remunicipalitzem l'Aigua a Barcelona, han recordat en un comunicat que perquè la multiconsulta es pugui realitzar els partits han de modificar el vot per aconseguir que s'aprovi en un nou ple municipal. Recorden que la CUP està disposada a no tornar a votar en contra de la consulta de l'aigua –ells ja van donar suport a l'altra pregunta sobre la plaça d'Antonio López-, però "incomprensiblement el PSC, el PDECat, el PP i Cs persisteixen en no voler que a Barcelona la democràcia faci un salt endavant".Els adverteix que a les eleccions municipals d'aquí a un any els barcelonins recordaran "com han estat menyspreats", qui ha "acontentat" els interessos de l'empresa d'aigües Agbar, a la qual ha acusat de fer "negoci" amb un dret humà essencial, i "qui dinamita la participació ciutadana per satisfer els seus interessos electoralistes", punt en el qual ha tornat a citar els quatre partits que, per ara, no s'han mostrat disposats a canviar el vot.En el recurs de reposició es recorda que les consultes amb preguntes d'iniciativa ciutadana només es poden denegar si el nombre de signatures validades no arriba al mínim legalment exigible –15.000 per pregunta- i si no s'adequa a l'ordenament jurídic. Recorden que mitjançant un informe cinc dies abans del ple de l'abril, la Direcció de l'Àrea de Règim Jurídic de l'Ajuntament "justificava plenament l'adequació a dret de la proposta d'acord d'aprovació de la consulta", i repassen diverses qüestions del procés que s'ha seguit sobre aquesta iniciativa i que s'han ajustat a la normativa.No obstant això, qüestionen el mateix reglament municipal de participació que fa possible les consultes, específicament perquè conté que es pot denegar per la no adequació a l'ordenament jurídic. Les entitats defensen que aquesta limitació és més restrictiva que la llei catalana 10/2014 de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, i consideren que "no és aplicable", perquè opinen que el reglament municipal, amb el qual creuen que s'està "limitant el dret a la participació dels ciutadans de Barcelona", ha de limitar-se a desplegar la llei 10/2014.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)