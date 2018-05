Podem Barcelona activa la seva reconstrucció

Xavier Domènech amb Laura Pérez Foto: Asgard Castro

Laura Pérez, en conversa amb Nació Digital Foto: Sara González

La trajectòria de Podem Catalunya és tan curta com convulsa. En poc més de tres anys de vida, el partit no ha conegut etapes plàcides i ha tingut fins a tres líders i dues gestores. Ara, amb Xavier Domènech com a secretari general, la formació morada busca trobar la pau interna que fins ara no ha tingut i recuperar la musculatura territorial perduda en els darrers mesos. Especialment amb la mirada posada en les municipals. Barcelona exerceix de laboratori avançat en aquest sentit i busca que les seves primàries siguin un punt d’inflexió que serveixi per consolidar el partit."Les assemblees han perdut motivació i orgull podemita", explica Laura Pérez, regidora de relacions internacionals, feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, en conversa amb. La també representant al govern municipal del districte de Sants-Montjuïc ha decidit fer un pas endavant per posar-se al capdavant de Podem Barcelona, abans capitanejat per Marc Bertomeu i fins ara en mans d'una gestora. També ha presentat candidatura Juan Camilo Ramos i Ana María Sánchez. Les primàries arrencaran l'11 de juny.La diagnosi de Pérez, que ja ha presentat la seva candidatura amb el lema Cuidem-nos, és que cal remuntar els "vincles trencats" tant a nivell intern com amb la direcció estatal que, sota el seu judici, va deixar d’herència Albano Dante Fachin, a qui Pablo Iglesias va acorralar fins a la dimissió el passat mes de novembre. Des d'aleshores, els cercles de Podem han anat perdent efectius i motivació, una tendència que l'equip de Domènech busca revertir.Els mesos sense direcció, argumenta Pérez, s’han traduït en "desmotivació" i pèrdua de rumb, dos aspectes que considera que cal afrontar amb urgència per encarar les municipals del 2019. Durant les eleccions del 21-D ja es va produir una minsa presència de l'anomenada marea morada. "Ens hem mirat a la interna i hem deixat de mirar cap a la ciutat", resumeix. Municipalisme, estructura organitzativa permeable i feminisme és el trident que Pérez fixa com a recepta. Considera que la seva feina a l’Ajuntament i la seva capacitat per no enemistar-se amb cap dels sectors en els pitjors moments de conflicte l’avalen per encapçalar un "projecte sòlid" que vagi en la mateixa línia que el partit liderat per Domènech a nivell nacional.De la capacitat que tingui Podem Barcelona de refer-se, subratlla Pérez, en dependrà també que pugui jugar un paper clau a Barcelona en Comú per apuntalar la revalidació de l’alcaldia d’Ada Colau. "Nosaltres som el dic de contenció popular davant Valls o Graupera. Ells són alternatives que no són de ciutat, sinó que tenen interessos supramunicipals. Des de Podem hem de desmuntar els seus discursos", afirma. La seva campanya la centra en actes que pretenen adreçar missatges "clars" que quallin especialment als barris que van ser clau per a què els comuns conquerissin el govern de Barcelona."Barcelona en Comú es va coure ràpidament i es va fer amb molta solidesa, però Podem no ha acabat de tenir-hi la força que hauria de tenir", considera Pérez. Ho atribueix al desgast que ha provocat la gestió de l’antiga direcció i també a alguns dels problemes que transversalment han afectat la formació lila i que ha de ser capaç de superar. "Dels lideratges salvapàtries n’hem de fugir. S’ha de treballar amb humilitat i en equip", alerta. També aposta per la superació de la lògica de quotes que encara impera en les confluències i coalicions de les quals en formen part i deixar de ser presoners dels debats interns.La "visibilitat" i la "il·lusió", aquella amb la qual van irrompre al govern barceloní al 2015, s’ha de guanyar, recorda, al carrer. I per això toca, insisteix Pérez, arromangar-se i reconstruir amb Barcelona com a punta de llança però també als cercles d'arreu del territori.

