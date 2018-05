Detenen un home a Mataró per un delicte de desobediència després de negar-se a ser identificat

La Policia Local de Mataró ha detingut aquest dilluns al matí un home per pintar un llaç groc al pas de Sant Simó, al barri de l'Havana. Segons fonts de l'Ajuntament de la capital del Maresme, un agent de la Policia Local ha vist un home pintant un llaç "gros" en un dels murs del pas de Sant Simó i ha avisat una patrulla.Posteriorment la policia li ha demanat que s'identifiqués per cometre una infracció administrativa al fer una pintada en un espai públic. L'home, però, s'hi ha negat i ha estat detingut per un delicte de desobediència. Un cop a la comissaria, el detingut ha apel·lat al procediment de l'"abeas corpus" i el jutjat ha citat les parts per a les cinc d'aquesta tarda.

