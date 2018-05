L'Audiència Nacional envia Bárcenas a la presó

El jutge ha decretat presó incondicional per a l'extresorer del PP Luís Bárcenas, l'exalcalde de Majalahonda Guillermo Ortega i l'exconseller madrileny Alberto López Viejo. Es tracta dels tres condemnats amb les penes més altes i amb estructures financeres a l'estranger, segons han informat fonts judicials.La resta de condemnats pels quals la Fiscalia ha demanat presó incondicional hauran de comparèixer dimecres perquè se'ls notifiqui la resolució. El Ministeri Públic també ha demanat presó per a la dona de Bárcenas, també condemnada. Ho ha manifestat aquest matí durant la celebració de la vista feta a l'Audiència Nacional per a 16 dels 29 condemnats per la trama Gürtel.

Auto de presó de Bárcenas by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)