SORTEIG NacióDigital et convida al Sweet Aloha Costa Brava

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador acollirà del 15 al 17 de juny el Sweet Aloha Costa Brava Surfer Girls Meeting , mitjà col·laborador de l'esdeveniment, sorteja tres packs dobles en bungalow compartit per gaudir del gran esdeveniment del surf femení de la costa catalana. Les participants de la Sweet Aloha podran gaudir del mar i de la platja amb navegació , descobriment i batejos d'esports com el windsurf, el kitesurf i el paddle surf de la mà de les millors riders. A banda de moltes altres activitats, s’impartiran classes d’iniciació i clínics de perfeccionament, amb una oferta per a tots els nivells.(cal ser dona)- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la comarca de residència.- En el sorteig només hi poden participar dones.- El termini per participar al sorteig es tancarà el divendres 3 de juny a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb el guanyador, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu [email protected] - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

