La Xarxa retransmetrà la Patum en directe per les televisions locals i Movistar+

Salt de Plens de la Patum. Foto: NacióBerguedà

Televisió del Berguedà i La Xarxa oferiran dijous al vespre en directe la retransmissió de dos salts de Patum i un salt de Plens a través de les televisions locals i el canal 159 de Movistar+. Serà un programa especial que conduirà l'equip de Televisió del Berguedà, amb el periodista Martí Molina com a presentador, i el director de Televisió del Berguedà, Manel Medina, en els diferents punts de connexió: l'ajuntament, la zona de vestidors de plens i el bell mig de la plaça.El dispositiu permetrà no perdre detall dels balls de plaça: els Turcs i Cavallets, les Maces, les Guites, l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous, fins a acabar amb la gran orgia de foc del salt de plens. En la primera part de la retransmissió, els comentaris de Jordi Royo, psicòleg i Patumaire d'Honor, aproparan als espectadors la dimensió psicològica i sociològica de la celebració. En la segona, el protagonisme serà per als patumaires i les seves vivències. També s'hi oferirà un reportatge sobre l'anomenada Patum de la Llar, organitzada des de fa 40 anys per la Llar de Santa Maria de Queralt, un centre que atén una trentena de nois i noies amb necessitats educatives especials.L'equip de Televisió del Berguedà i la Xarxa entrevistarà, a més, la dibuixant de Berga Mar Guixé, autora del cartell guanyador del concurs d'enguany. L'obra ret homenatge a tres patumaires que no podran ser a la plaça de Sant Pere: Josep Maria Isanta, el jove assassinat durant la Patum de 2005; Joan Pey, un noi de Berga que va morir l'any 2013 en un accident de trànsit a Biosca (La Segarra); i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural que fa prop de set mesos que es troba empresonat a Soto del Real (Madrid).