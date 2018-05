Rosell assegura davant Lamela que no fugirà i que no té diners a l'estranger

L'expresident del Barça Sandro Rosell ha declarat aquest dilluns davant la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que l'ha citat per interrogar-lo sobre un préstec que li va concedir un particular l'any 2009. Aquesta és la primera vegada des de la seva detenció –fa just un any- que Rosell compareix davant la magistrada per diligències d'instrucció. L'Audiència Nacional ha denegat ja fins a onze vegades la llibertat provisional a Rosell, que està reclòs a Soto del Real.El seu lletrat, Andrés Maluenda, ha dit que Rosell ja va donar explicacions sobre aquest préstec quan va ser detingut i s'ha mostrat sorprès de la citació de Lamela, quan ja els havia comunicat que havia finalitzat pràcticament la instrucció. Ha detallat que han aprofitat la declaració per insistir en què Rosell no vol eludir la justícia. Segons el lletrat, l'expresident del Barça ha dit a Lamela que no pensa fugir perquè vol anar a judici a defensar la seva innocència i també ha dit que no té "ni un euro" a l'estranger. L'Audiència Nacional li té retinguts 30 MEUR que tenia a comptes bancaris estatals.La policia va detenir el passat 23 de maig a Sandro Rosell i, des de llavors, està en presó preventiva investigat per el presumpte cobrament de comissions il·legals de la selecció brasilera de futbol. Des de la detenció, la defensa ha demanat fins a onze vegades la seva llibertat (tant davant la magistrada Lamela com davant la sala d'apel·lacions) i sempre li han denegat. La darrera, la setmana passada quan la sala va argumentar que existeix un "risc de fugida altament probable" pel seus "forts vincles i contactes" a l'estranger.Aquest dilluns, Rosell ha sortit de la presó per comparèixer davant la magistrada Carmen Lamela, que l'ha citat per interrogar-lo sobre un préstec arran d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola. A la sortida, el seu advocat, Andrés Maluenda, ha dit que estaven "sorpresos" per la declaració ja que Rosell ja va aportar informació sobre aquest préstec quan va ser detingut i dos dies després en seu judicial. "Sorprèn que quan presentem un recurs d'apel·lació a la sala per demanar la llibertat aparegui un informe policial sobre una cosa de la que ja hem declarat", ha manifestat.Segons l'advocat, es tracta d'un préstec que li va concedir un particular el 2009 (no ha volgut desvetllar la quantitat) i que li va retornar, amb interessos, l'any 2012. Ara bé, la policia sospita que va ser una operació per blanquejar capitals. És la primera vegada en tot un any que Lamela cita Rosell per esclarir aspectes relacionats amb la investigació, segons denuncia el seu lletrat.Maluenda ha explicat que han aprofitat aquesta vista per incidir en la "innocència" de Rosell. Segons ha dit, el mateix expresident del FC Barcelona ha dit a la magistrada que no tenia cap intenció de fugir a l'estranger, precisament perquè vol estar present durant tot el procés judicial per defensar que és innocent. A més, també ha afirmat que "no té ni un euro a l'estranger", tot i que l'Audiència Nacional li té bloquejats 30 MEUR a l'Estat. "Vol demostrar la seva innocència abans que viure tota la vida com un fugitiu", ha dit l'advocat."Sobre la suposada fortuna que l'Audiència li pressuposa a l'estranger hem acreditat amb certificats que no existeix, no consta a la causa ni un sol indici que tingui ni un euro a l'estranger", ha manifestat Maluenda.El lletrat s'ha queixat per com s'està instruint la causa. Segons ha posat de manifest, s'ha demanat la compareixença de Rosell quan la magistrada ja els havia comunicat que pràcticament tenia acabada la instrucció.A més, ha lamentat la lentitud en la les peticions d'ajuda judicial a d'altres països (conegudes com comissions rogatòries). La Fiscalia va demanar-ne una a Suïssa el maig de 2016 que, segons el lletrat, s'ha contestat a Espanya dos anys més tard. L'Audiència Nacional també està pendent des de fa nou mesos de les respostes de Brasil i ha enviat, a més, una nova comissió rogatòria a Suïssa.Per això, lamenta que durant tota la instrucció hagi estat en presó preventiva, amb els impediments que això suposa per a la seva família i també per preparar la defensa. Ha recordat, a més, que també li han denegat l'acostament a una presó catalana amb l'argument que la magistrada el volia tenir a prop per si l'havia de citar a declarar. Maluenda recorda, però, que en tot un any aquesta és a primera vegada que Lamela el cita per a qüestions relacionades amb la instrucció.

