Un dels mossos investigats per l'1-O al Bages diu a la jutge que va ser ferit per la Guàrdia Civil

Jutjats de Manresa, aquest dilluns al matí Foto: ACN



Els dos mossos investigats pels fets de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) han negat aquest dilluns davant del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa haver-se resistit a l'actuació de la Guàrdia Civil, segons fonts pròximes a la investigació. Els agents han estat citats com a investigats per un presumpte delicte de desobediència per la magistrada que porta la causa de l'1-O al Bages.La jutge els ha citat arran de l'atestat del cos policial estatal, que atribueix als mossos "resistència greu" i assegura que no només van oposar resistència, sinó que fins i tot van empènyer els guàrdies civils. Tot i això, les mateixes fonts asseguren que la visualització de les imatges dels fets haurien desmentit aquest aspecte.D'altra banda, els mossos han explicat que l'únic que van fer va ser informar als guàrdies civils de la situació "pacífica i tranquil·la" en què es trobava la gent i també que hi havia nens i avis. Al mateix temps, un dels mossos ha relatat que va resultar ferit a un bessó després que el cos policial estatal s'obrís pas "a empentes i cops de porra".Els dos agents han respost a les preguntes de totes les parts i han explicat davant la jutge que es van limitar a seguir les instruccions del TSJC, que els demanava actuar "sense afectar la normal convivència ciutadana".Els dos agents també han explicat que, veient les càrregues policials que hi havia hagut a primera hora del matí a diferents col·legis electorals del Bages, quan van arribar els guàrdies civils van voler informar-los de la situació en què es trobava la gent que hi havia aplegada a l'Institut Quercus. Segons ells, la gent estava en una situació "pacífica i tranquil·la" i, a més, hi havia avis i nens petits. Tot i això, segons el relat dels mossos, els guàrdies civils van fer cas omís a les indicacions dels agents i van obrir-se pas "a empentes i cops de porra". De fet, un dels mossos ha explicat que va resultar ferit en una cama, en concret al bessó, pel cop de porra d'un guàrdia civil.Fonts properes al cas han explicat que la jutge tenia a la seva disposició tant l'atestat de la Guàrdia Civil com també l'informe que van redactar els Mossos d'Esquadra però asseguren que la magistrada només hauria fet cas a l'atestat del cos policial espanyol.

