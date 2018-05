La Fiscalia insta els Mossos a impedir «l'ocupació irregular» del carrer per motius polítics

El recentment nomenat tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, ha instat aquest dilluns als Mossos d'Esquadra a evitar "l'ocupació irregular" de l'espai públic per motius polítics, ja que "no té res a veure amb el legítim exercici de la llibertat d'expressió". A més, vol que la policia eviti enfrontaments entre col·lectius oposats. De fet, ha demanat a les institucions catalanes que governin pensant en tots els catalans i al president de la Generalitat, Quim Torra, li ha dit que "qui demana diàleg també ha de saber cosir".En el seu discurs de presa de possessió a la seu de la Fiscalia Superior, Ariche ha carregat amb força contra el trencament de la legalitat per part de càrrecs públics. Ha recordat que el 23 de febrer del 1981 un professor de dret seu va deixar de fer classe pel cop d'estat, recordant que el Codi Penal sanciona els funcionaris que segueixin al càrrec sota les ordres dels alçats. Això li ha servit per assegurar que els funcionaris han de ser els primers en complir la llei, però també en defensar-la i "reposar la seva vigència quan sigui trencada, sent legítima la desobediència als que precisament per trencar-la i substituir-la per la seva particular arbitrarietat perden qualsevol indici de legitimitat en l'exercici de la seva funció pública".Després d'agrair el paper de la Guàrdia Urbana de Barcelona i les diverses policies locals en els petits delictes diaris, ha dit que als Mossos d'Esquadra, com a policia integral de Catalunya i el cos policial més proper, els correspon "vetllar per la correcta convivència de tothom en els espais públics, especialment els destinats a l'oci i gaudi de tots, evitant que es produeixin situacions de confrontació quan s'ocupen de manera irregular a través de formes que no tenen res a veure amb la llibertat d'expressió". També els ha exigit que "adoptin d'ofici les mesures necessàries per evitar que aquestes situacions indesitjables es produeixin, i que si es produeixen impedeixin l'enfrontament entre particulars com els que desgraciadament s'han vist últimament".De fet, s'ha volgut dirigir també als ciutadans de Catalunya que s'han vist directament o indirectament afectats per "actes de coacció, amenaça, discriminació o de rebuig públic per raó de les seves idees, pensament, origen o per la seva voluntat ferma de respectar la legalitat, o que han estat assenyalats públicament per qualsevol d'aquetes circumstàncies". A tots ells, i citant el discurs del rei Felip VI el 3 d'octubre, els ha dit que "no estan sols i mai ho estaran", ja que la fiscalia està "pendent d'aquests actes barroers, absolutament incompatibles amb la pacífica convivència que demana una societat democràtica". Així, el ministeri públic, ha dit, donarà a les forces policials les ordres oportunes perquè cessin aquestes "conductes reprovables" o posar a disposició judicial els autors.Als cossos policials també els ha dit que com a policia judicial només treballaran sota les ordres dels fiscals aquells cossos i agents els que excel·leixin i tinguin un "ferm compromís de respecte a la legalitat".En aquest sentit, ha demanat que es constitueixi oficialment Govern aviat, per mantenir-hi bones relacions sempre dins del respecte institucional i la legalitat constitucional i estatutària. Per això, ha recordat que "les institucions públiques han de ser representatives de tots els ciutadans i han de servir als seus fins comuns, no poden estar permanentment segrestades per la ideologia, més pròpia de l'actuació dels partits polítics, i qui demana diàleg també ha de saber cosir i representar tots els ciutadans de Catalunya". També ha desitjat que hi hagi estabilitat al govern espanyol.Justament, s'ha mostrat esperançat pel fet que aviat es donin "les degudes condicions" que permetin els fiscals a tornar a participar en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada".A l'acte hi ha acudit la cúpula fiscal de Catalunya, així com dels cossos policials i l'advocacia. Ariche també s'ha recordat de l'anterior fiscal superior, José María Romero de Tejada, mort a la tardor, i ha defensat el paper del fiscal com a protagonista de la instrucció penal. Al futur Govern de la Generalitat li ha recordat algunes inversions pendents en edificis apropiats per la fiscalia a Mollet del Vallès, Vic, Sant Boi, Sant Feliu i Cornellà de Llobregat, i Badalona.

