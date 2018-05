Torra dedica la primera audiència del mandat als presidents de les diputacions

Quim Torra, amb els representants de les diputacions Foto: Govern

Quim Torra ha estrenat aquest dilluns l'agenda presidencial rebent al Palau de la Generalitat quatre màxims responsables de les diputacions catalanes. Hi han assistit Mercè Conesa, de Barcelona; Joan Reñé, de Lleida; Pere Vila, de Girona; i Josep Maria Cruset, de Tarragona. La trobada ha estat a porta tancada i a la sortida no s'han fet declaracions. En l'anterior legislatura, Carles Puigdemont va celebrar trobades amb els presidents de les quatre institucions per fer passos cap a la Hisenda catalana En un comunicat enviat després de la trobada, la Diputació de Lleida ha indicat que els quatre dirigents han posat al dia Torra de l'activitat que actualment impulsen les administracions supramunicipal. El president de la Generalitat ha demanat que les quatre diputacions treballin de forma "coordinada" amb el Govern, amb la voluntat de garantir el "desenvolupament del territori català" en tots els àmbits.Torra ha aprofitat el matí per reunir-se amb la direcció parlamentària de Junts per Catalunya (JxCat), i ha vist com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha assenyalat que no tenia competències per desbloquejar el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). La voluntat del president és tenir Govern nomenat aquesta mateixa setmana, però abans vol esgotar totes les vies legals. De fet, està estudiant una querella per prevariació contra Mariano Rajoy.El dirigent de JxCat es basa en l' informe que ava elaborar la Comissió Jurídica Assessora (CJA) en el qual els advocats del Govern avalen que l'Estat publiqui els nomenaments -és Mariano Rajoy qui controla el DOGC, almenys fins que segueixi vigent l'article 155- i que els consellers exiliats i empresonats puguin prendre possessió.Torra té assenyalat aquest dijous un acte rellevant en l'agenda: l'obertura de les Jornades del Cercle d'Economia que se celebren cada any a Sitges. La seva presència suposarà el primer contacte oficial amb el món empresarial.

