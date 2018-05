​El servei de teleassistència de Barcelona incorpora un dispositiu de geolocalització d'usuaris

L'Ajuntament de Barcelona ha incorporat un nou dispositiu de geolocalització al servei de teleassistència per a persones amb deteriorament cognitiu, com ara malalts d'alzheimer, que permet conèixer la ubicació de l'usuari en cas d'emergència o que es desorienti estant fora de la llar, ha anunciat aquest dilluns la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz.El sistema, anomenat Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l'Autonomia amb Localitzador (Mimal), permet localitzar la persona en tot moment mitjançant un aparell semblant a un telèfon mòbil, ha explicat en roda de premsa al costat d'una usuària del servei de teleassistència, Mari Carme Font.El dispositiu inclou un botó perquè l'usuari avisi d'una emergència només prement-lo –com el que funciona a la llar, semblant a una medalla-, i emet un senyal d'alarma si l'usuari surt dels límits d'una zona definida com a segura, si supera una velocitat determinada –detectant que es mou en transport i no a peu- i si s'està esgotant la bateria.Actualment hi ha en funcionament 179 dispositius a la ciutat –es va començar a implantar el març-, i la previsió és que s'incorporin cada mes una desena més d'usuaris amb deteriorament cognitiu que pugui generar desorientació, com l'alzheimer.La responsable adjunta de Tunstall Televida –que gestiona el servei-, Susana Ortega, ha avançat que al juny posaran en funcionament una aplicació mòbil perquè els familiars dels usuaris que disposin d'aquest dispositiu puguin consultar la seva ubicació.Ortiz ha destacat que el servei de teleassistència va registrar un nou màxim històric d'usuaris el 2017, amb un 5% més que l'any anterior i atenent 95.599 persones, i va realitzar 1,43 milions de trucades de seguiment, mentre que va rebre'n 645.499, la qual cosa suposa una mitjana d'1,8 trucades per usuari al mes.Tres de cada quatre usuaris són dones; la meitat viuen sols a casa –encara que el 70% dels homes viu amb algú més- i l'edat mitjana de les persones és de 83 anys, si bé l'Ajuntament recomana la seva activació a partir dels 75 anys.El servei va tancar el 2017 amb 9.855 dispositius instal·lats, sobretot detectors de fum i gas, i també d'obertura de portes, de mobilitat, de caigudes i d'adaptació per a persones amb dificultat de comunicació.A més, el 2017 es va finalitzar la redistribució dels usuaris en funció de tres nivells de suport en funció de les relacions socials, la salut i les seves necessitats, la qual cosa implica una variació en la freqüència de trucades i la instal·lació de dispositius de seguretat, amb el 56% d'usuaris en el nivell d'atenció bàsica, el 40% en el mitjà i el 4% en l'alt.La valoració del servei es manté en una elevada satisfacció dels usuaris, amb 9,4 punts sobre 10, i el 82% considera que l'atenció que rep és excel·lent, mentre que el 13,3% la descriu com a notable.La usuària ha explicat que acostumava a caure constantment per un problema en les cervicals i que, des que està atesa mitjançant el servei de teleassistència –que en un inici rebutjava-- està més tranquil·la: "Em sento més segura".Font ha relatat que va caure una vegada a la banyera, va trucar al servei mitjançant la medalla i va quedar molt satisfeta de l'atenció, i ha assenyalat que va convèncer quatre amigues perquè es fessin usuàries del servei.

