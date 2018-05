El TSJC assegura que no té competències per desbloquejar el nomenament dels consellers

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) assegura que no té "competència per conèixer el recurs ni de la petició de mesures cautelars" que va presentar divendres la Generalitat -a instàncies del president Quim Torra- per tal de publicar ja el nomenament dels consellers al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El govern espanyol està bloquejant la posada en marxa del nou Govern arran de la presència d'empresonats -Jordi Turull i Josep Rull- i exiliats -Toni Comín i Lluís Puig- a l'executiu.Torra va rebre divendres l'informe de la Comissió Jurídica Assessora (CJA), que avala la publicació dels nomenaments al DOGC i el fet que els consellers que no són a Catalunya puguin prendre possessió a distància. El TSJC concedeix ara un termini de deu dies per presentar al·legacions abans de resoldre per interlocutòria.

