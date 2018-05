Amaia actuarà al Primavera Sound 2018

La darrera guanyadora d'Operación Triunfo (OT), la navarresa Amaia és un dels cops amagats que tenia prevista l'organització del Primavera Sound. El fetival ha anunciat aquest dilluns que la cantant que va representar Espanya a Eurovisió amb el català Alfred actuarà al festival, sent un dels noms més inesperats i sorprenents.Concretament, ho farà el proper 31 de maig, en una actuació prevista al Hidden Stage amb els catalans The Free Fall Band, amb un repertori de cançons i versions preparades expressament per al concert, un dels esdeveniments "sorpresa" que té previst el festival.

