Un pèrit extern analitzarà l'edifici de Sabadell on va morir un home electrocutat mentre es dutxava

La magistrada del jutjat de guàrdia de Sabadell ha encarregat a un pèrit extern analitzar la seguretat de l'immoble ubicat al número 6 del carrer Príncep de Viana de Ca n'Oriac on divendres passat va morir un home eletrocutat mentre es dutxava . Així ho han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra.Les primeres investigacions apunten que la víctima va patir un descàrrega elèctrica fruit del mal estat de la instal·lació, motiu pel qual la policia va sol·licitar a Endesa la desconnexió de l'edifici de la xarxa elèctrica comuna. Diumenge, després que altres veïns afirmessin que també els havia passat la corrent, i davant el perill que presentava el bloc de pisos, la Policia Municipal va desallotjar les 27 persones que hi resideixen.Els afectats, que han passat la nit a casa de familiars i a l'Hostal Ric de la població lamenten la poca informació rebuda tant per part del govern local com de la companyia, i demanen poder tornar a casa el més aviat possible. Encara no hi ha data per al retorn dels afectats als seus domicilis.Pel seu cantó, fonts d'Endesa han assegurat en declaracions aque la instal·lació de l'edifici no és responsabilitat de la companyia. En aquest sentit, apunten que divendres van adreçar-se al lloc avisats pels Mossos d'Esquadra, però que un cop allà van comprovar que la instal·lació correspon a un particular, i que, per tant, no és responsabilitat de l'empresa.El mateix dia van tallar el subministrament elèctric de l'escomesa general, apunten les mateixes fonts, a petició dels Mossos d'Esquadra. No obstant, davant la falta de seguretat que presentava la instal·lació de l'edifici, la Policia Municipal va procedir al seu desallotjament diumenge de matinada.Ara, Endesa espera ordres per tornar a connectar la instal·lació de l'edifici a la xarxa general. Això, però, no passarà fins que s'hagi localitzat i resolt l'avaria per garantir la seguretat de tots els veïns de l'immoble.

