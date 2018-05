Colau visita Forcadell i Bassa a Alcalá Meco: «La presó preventiva és cruel i innecessària»

Surto de veure @ForcadellCarme i @dolorsbassac. Encara més convençuda que la presó preventiva és cruel i innecessària. I precisament per això crec q tothom, renunciant si cal a posicions d màxims, hem d fer tot el possible pq surtin. I mentres, apropament a presons catalanes ja! — Ada Colau (@AdaColau) 28 de maig de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest dilluns Carme Forcadell i Dolors Bassa a la presó d'Alcalá Meco. Després de reunir-se amb l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera de Treball, Colau s'ha mostrat "més convençuda que la presó preventiva és cruel i innecessària".L'alcaldessa de Barcelona ha reclamat a tots els actors amb responsabilitats en el plet entre Catalunya i Espanya que renunciïn a "posicions de màxims" per "fer tot el possible" perquè les dues dirigents i la resta de presos siguin alliberats. Colau ha demanat que una mesura de mínims per desescalar el conflicte seria l'"apropament a presons catalanes".En l'entrevista a NacióDigital d'aquest cap de setmana , Colau ja va fer un prec a Mariano Rajoy en relació als presos per avançar en el diàleg. "El més concret que podria fer és apropar de forma immediata els presos a Catalunya per deixar de maltractar amb crueltat les famílies sense cap causa justificada. Un gest de distensió, a curt termini i immediat, seria aquest. Això ho podria fer avui mateix, acostar els presos i les preses, perquè vull subratllar que em disgusta la invisbilització del cas de la Carme [Forcadell] i la Dolors [Bassa]. Un moviment com aquest demostraria que Rajoy estaria disposat a negociar alguna cosa", va expressar l'alcaldessa de Barcelona.

