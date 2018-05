Cs pressiona Rajoy per actuar contra els llaços grocs en espais públics

El grup parlamentari de Ciutadans (Cs) ha registrat un escrit a la delegació del govern espanyol a Catalunya per demanar que l'executiu de Mariano Rajoy actuï davant la "invasió" de l'espai públic. Així ho ha explicat la diputada Sonia Sierra en una roda de premsa al Parlament aquest dilluns al matí, on també ha anunciat que el grup taronja registrarà una proposta de resolució per demanar que es respecti la "neutralitat" dels espais públics.A més, Cs prepararà mocions als ajuntaments per "preservar la neutralitat" dels consistoris. Sierra ha defensat que "els llaços grocs generen problemes de convivència i de fractura social". Preguntada a la roda de premsa per si Cs també condemna les accions de l'extrema dreta, Sierra ha apuntat: "A Catalunya tenim un problema molt greu amb la ultradreta i el feixisme, tenim un president que ha escrit infinitat d'articles xenòfobs".Cs també registrarà un escrit a la Mesa per queixar-se de la "utilització partidista" del Parlament en el ple de divendres passat.El portaveu del grup, Carlos Carrizosa, va retirar un llaç groc de l'escó que tenia davant seu, fet que va provocar que el president de la cambra, Roger Torrent, suspengués el ple després que Carrizosa es negués en reiterades ocasions a tornar a col·locar el llaç groc on era. Finalment, Torrent va acordar amb els grups tornar a reprendre la sessió plenària i recol·locar el llaç en un escó al costat de Torra.D'altra banda, Sierra s'ha negat a admetre que es pugui equiparar posar una creu o un llaç groc a una platja amb posar-hi una bandera espanyola: "No m'ho estaran comparant, no?", ha expressat dirigint-se a la premsa. La diputada ha argumentat que la bandera espanyola no és cap ensenya política, i el llaç groc sí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)