Torra es reuneix amb la direcció de JxCat després de l'aval jurídic al nomenament del Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb la direcció de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament aquest dilluns al matí. La trobada ha durat menys d'una hora, i és la primera després de l' informe de la Comissió Jurídica Assessora (CJA) de divendres, que va concloure que l'Estat ha de permetre la publicació del decret de nomenaments al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).Des de JxCat situen la reunió dins la normalitat i l'habitual trobada que fa el president del Govern amb el grup parlamentari els dilluns. A la sortida, Torra s'ha trobat de casualitat amb el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, als passadissos del Parlament, on han intercanviat unes breus paraules. Ribó li ha traslladat que aquest matí ha presentat a la cambra un informe sobre l'1-O i el 155.En sortir de la cambra, Torra també s'ha trobat alumnes de l'escola Sagrada Família de La Llagosta. "He volgut dir-los que a Catalunya només hi ha una cosa més important que les escoles, els mestres de les nostres escoles. Gràcies, mestres , per ensenyar els nostres fills", ha escrit Torra a Twitter.

