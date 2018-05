Àngel Ros sacseja l'independentisme a Lleida amb la seva croada contra el groc als carrers

Àngel Ros ha estat escridassat durant l'Aplec del Caragol per haver ordenat retirar llaços grocs a la ciutat

L'alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, ha reconegut aquesta setmana que en més d'una ocasió ha ordenat la retirada dels llaços grocs dels carrers de la ciutat. El concepte de neutralitat als espais públics que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha defensat en els darrers dies ja l'havia justificat el paer en cap a inici de mandat amb el pacte de cartipàs signat amb Ciutadans , on s'hi especificava que cap símbol polític estigués lluint a la via pública.Ros s'ha mantingut coherent al seu discurs, i per aquest motiu ha recordat que la idea d'uns carrers nets de "política" ja l'havia defensat ell molt abans que Millo. L'alcalde socialista ha tingut pocs problemes en aquesta qüestió durant la legislatura, però la situació política sorgida després de l'1-O i l'empresonament de polítics sobiranistes ha fet créixer la polèmica i ha elevat les reivindicacions de l'independentisme a Lleida, que ha reaccionat a la croada contra els llaços grocs que Ros ha iniciat.El socialista ha estat escridassat aquest cap de setmana per desenes de persones durant l'Aplec del Caragol i ha hagut de veure com s'han anat multiplicant els símbols solidaris amb els líders independentistes engarjolats. Algunes fonts de la ciutat s'han tenyit de groc com a reacció a les recents paraules de l'alcalde, i encara que Ros ha ordenat tancar-les els brolladors grocs s'han reproduït a la capital de Ponent. Aquest "conflicte" simbòlic també ha estat abordat pel president de la Generalitat, Quim Torra, que li ha cridat l'atenció públicament a Ros, a qui li ha demanat que no criminalitzi els llaços grocs.​Líders polítics independentistes de la ciutat com Toni Postius, Miquel Pueyo o els cupaires Pau Juvillà i Francesc Gabarrell, han carregat les tintes contra un Ros que creuen que està acostant-se volgudament als postulats de Ciutadans amb la vista posada a les eleccions municipals del 2019.

