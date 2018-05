​Un jutjat de Granollers atura una execució hipotecària per considerar «abusiva» la clàusula de venciment anticipat

El Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha paralitzat i imposat l'arxivament d'un procés d'execució hipotecària instat pel BBVA contra un matrimoni de la capital del Vallès Oriental després de considerar "desproporcionada" i "abusiva" la clàusula de venciment anticipat del préstec, que permetia l'entitat executar l'habitatge amb només l'impagament d'una única quota. El Col·lectiu Ronda recorda que l'execució es va impulsar el 2013 i ja va ser objecte de revisió judicial. En aquella ocasió, el jutjat va analitzar el possible caràcter abusiu de la clàusula sòl i la relativa als interessos de demora, però no així la de la clàusula de venciment anticipat. Ara, quan el pis ja estava en procés de subhasta, el jutjat de Granollers s'ha acollit a la jurisprudència europea per revisar el cas i assenyalar l'"abusivitat" de les condicions imposades pel BBVA.El despatx d'advocats ha qualificat de "singularment transcendent" la perquè, segons subratlla, reconeix el dret de les famílies immerses en un procés de desnonament a instar la paràlisi judicial del procediment tot i que el cas ja hagués estat investigat pels jutjats sempre que no s'hagués analitzat el caràcter abusiu de la clàusula de venciment anticipat, "cosa molt habitual fins ara".El passat 26 de gener del 2017 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una resolució que permetia els jutjats nacionals a analitzar el possible caràcter abusiu de les clàusules incorporades en un préstec amb garantia hipotecaria, fins i tot en el cas que alguna de les altres clàusules del contracte ja hagués estat objecte de revisió judicial. La sentència considerava que no es podia negar als jutges la facultat de revisar aquest possible caràcter abusiu només pel fet que amb anterioritat un altre jutge hagués analitzat alguna de la resta de clàusules presents en el contracte i, cas contrari, afirmava el TJUE, "la protecció del consumidor resultaria incomplerta i insuficient i no constituiria un mitjà adequat i eficaç per evitar l'ús d'aquest tipus de clàusules".Així, el Jutjat de Primera Instància número 2 de Granollers ha imposat el sobreseïment del procés d'execució hipotecària impulsat pel BBVA l'any 2013 contra aquest matrimoni de la capital del Vallès oriental. El jutjat considera "abusiu" el contingut de la denominada clàusula de venciment anticipat incorporada a l'escriptura de préstec hipotecari i que permet a l'entitat instar l'execució de l'habitatge arran de l'impagament d'una única quota. Segons la sentència, "el contingut de la clàusula controvertida imposada per l'entitat creditora produeix un greu desequilibri en les obligacions d'ambdues parts en detriment del consumidor".

