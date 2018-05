La Fiscalia demana presó sense fiança per a Bárcenas

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat aquest dilluns presó sense fiança per a l'extresorer del PP Luis Bárcenas després de la seva condemna de 33 anys de presó per la implicació en la primera etapa de la trama Gürtel davant el risc de fuga. La mateixa reclamació s'ha fet en el cas de la dona de Bárcenas, també condemnada.El Ministeri Públic així ho ha manifestat durant la celebració de la vista que acull l'Audiència Nacional per a 16 dels 29 condemnats per aquesta trama. Es tracta de la mateixa mesura que les fiscals del cas han sol·licitat per als set penats que han comparegut fins al moment davant l'elevat risc de fuga.La Sala ha anunciat que l'audiència es fa a porta tancada accedint així a la petició formulada pel seu lletrat, Joaquín Ruiz de Infante, que ha denunciat al començament de la mateixa que s'està duent a terme una situació "que frega l'escarni".

