PDECat i ERC anuncien un pacte de govern a Vilanova i la Geltrú

ERC nunca vayas con la ultraderecha.

Pedro, 28 de maig de 2018

ERC siempre me ha parecido un partido con los pies en el suelo, y lo que no entiendo es como se junta con el PDcat, que siempre ha sido de derechas, pero con el process ha salido lo peor de su interior y se ve claramente que la ultraderecha está allí. Lo mas xenofobo, racista y cruel para la sociedad lo representan estos señores, sólo hay que "leer" lo que escribe su president... ERC no lo hagan o se confundiran con ellos. Un saludo