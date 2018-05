VÍDEO Ada Colau parla obertament de la seva bisexualitat

Ada Colau ha tornat a parlar de la seva bisexualitat. Ja ho havia explicat al programa Sálvame de Telecinco, però en aquesta ocasió ho ha fet d’una manera més oberta i distesa, en una entrevista a Devermut , un canal de Youtube centrat en els drets de les persones LGTBI i adreçat al jovent.A preguntes de les presentadores i dels usuaris, l’alcaldessa de Barcelona s’ha autoqualificat amb un “5” a l’escala que va del zero al 10, on el 10 significa ser totalment heterosexual i el zero, completament homosexual. Colau ha explicat que havia tingut nòvies i que mai se n’havia amagat.“Sempre que m’ho han demanat ho he explicat. El que és important és la naturalitat, em van preguntar i venia a cuento”, ha argumentat.Colau creu que si hagués fet públiques les seves preferències sexuals abans de les eleccions també hauria guanyat. “Barcelona és una ciutat moderna”, ha defensat.

