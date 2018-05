​L'Ajuntament de Barcelona podrà accedir a les dades dels pisos d'Airbnb

L'Ajuntament de Barcelona podrà accedir a les dades dels pisos de la ciutat anunciats a Airbnb a partir de l'1 de juny. La plataforma ha creat una eina tecnològica que pretén dificultar que els pisos turístics il·legals s'hi puguin anunciar. Amb l'objectiu de tenir un major control sobre els habitatges que apareixen a la plataforma, Airbnb ha introduït alguns canvis en el procés de registre.Els nous anunciants hauran de donar el seu consentiment a cedir algunes dades a l'administració, com el nom, el DNI o l'adreça, així com indicar si l'habitatge ha d'estar registrat per llei com a pis turístic. Airbnb i responsables de l'Ajuntament es reuniran demà, on l'empresa els presentarà i anunciarà la posada en marxa de la nova eina. La mesura, però, no es limita només a la capital catalana i estarà disponible a totes les ciutats catalanes.Fa un any que Airbnb treballa en aquesta eina. Segons la companyia, l'Ajuntament de Barcelona estava informat del desenvolupament d'aquesta mesura i l'emmarquen en els acords establerts amb el govern de la ciutat per identificar i eliminar els anuncis de pisos turístics il·legals. "Airbnb vol ser un bon soci per a la ciutat de Barcelona i treballar de forma conjunta en solucions que permetin un turisme sostenible", ha dit en un comunicat el director general d'Airbnb a Espanya i Portugal, Arnaldo Muñoz.Segons Airbnb, l'1 de juny no quedarà cap pis turístic il·legal a la plataforma. L'empresa ha destacat que fa un any que treballen amb l'Ajuntament i que gràcies a aquesta col·laboració ja s'han retirat de la plataforma 2.500 anuncis. Tanmateix, el passat mes de maig l'Ajuntament va informar l'empresa que havia detectat 2.577 anuncis de pisos turístic il·legals, una llista que està actualment sent analitzada per Airbnb.D'altra banda, l'empresa ha remarcat la necessitat d'establir unes normes clares per a aquelles persones que comparteixen la seva llar. "Airbnb vol treballar de forma conjunta amb les autoritats per actualitzar la regulació i adaptar-la al segle XXI per fer extensibles els beneficis del turisme sostenible a totes les persones de la ciutat", ha assegurat Muñoz.

