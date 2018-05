Dastis, sobre el cas Gürtel: «Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra»

Declaracions sorprenents d'Alfonso Dastis, ministre d'Exteriors del Govern espanyol, aquest dilluns al matí des de Brussel·les. D'una banda, ha assegurat que la moció de censura presentada pel PSOE "contribueix a la inestabilitat" política, tant de l'espanyola com de l'europea, tot i que no creu que aquesta situació debiliti el govern central i espera que "no prosperi".D'altra banda, per la seva valoració del cas Gürtel. "Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra", ha dit, evidenciant, de manera sorprenent, que la corrupció és un assumpte força habitual a l'estat espanyol i després de treure-li importància als fets: són "un assumpte que va passar fa molts anys" i "ja hi ha hagut assumpció de responsabilitats".La sentència del cas Gürtel posa de manifest que hi va haver greus irregularitats comptables i l'existència d'una caixa B al PP. El ministre ha fet les declaracions a l'arribada al Consell de ministres d'Exteriors de la Unió Europea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)