ERC no confirma el suport a Sánchez: «Farem el millor per al país i la ciutadania»

ERC no aclareix si votarà a favor o en contra de la moció de censura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy , aquest dijous i divendres. "Sempre farem el millor pel país i pels interessos de la seva ciutadania", s'ha limitat a respondre la portaveu de la formació, Marta Vilalta, que ha avançat que el partit decidirà sobre aquesta qüestió les properes hores en la reunió de la seva executiva, després d'escoltar el seu president, Oriol Junqueras, i la secretària genera, Marta Rovira."Sempre anteposarem els interessos dels ciutadans de Catalunya, la democràcia, el diàleg, els drets i les llibertats", ha afirmat, i ha assegurat que aprofitarà "qualsevol oportunitat" per enfortir-se i fer-se "més forts". Vilalta també ha lamentat que "no s'aclareixen entre ells", pel que fa al tipus de moció que es presentarà i ha demanat que, quan ho facin, els contactin, cosa que fins ara no ha passat.Quant a la conformació de Govern, Vilalta defensa les iniciatives de Quim Torra per aconseguir que l'executiu central publiqui el nomenament de consellers tal com els va proposar el president, incloent presos i exiliats. "El que està fent l'estat espanyol és torpedinar la democràcia", ha denunciat i ha exigit "que publiquin aquest decret i això permetrà poder fer el que necessita el país, tenir aquest Govern efectiu i recuperar les institucions del nostre país".Quant al manteniment de Toni Comín com a únic conseller restituït, Vilalta ha recordat que la resta dels republicans hi van renunciar, però que, si ell ha optat per seguir sent-ho, s'ha de fer un "acte de respecte i dignitat" i intentar fer "compatible restitució de les institucions i dels consellers que ho hagin volgut". Així, no ha confirmat que cregui que pugui exercir de forma efectiva com a exiliat, però opina que s'ha d'intentar compaginar l'impuls d'un executiu que treballi i denunciar a la vegada la vulneració dels seus drets. Quant a l'acta de diputat, ERC ha de presentar aquesta setmana a la mesa un informe per justificar que se li permeti mantenir la delegació de vot -de la que ja no va fer ús divendres -.En relació a la polèmica protagonitzada per l'unionisme conforme la presència de llaços grocs als espais públics, Vilalta troba "increïble" que això molesti. Cs va voler-los retirar del Parlament i el delegat del govern espanyol, Enric Millo, demana als alcaldes que els treguin de la via pública , com ja ho han fet alguns, com l'alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros , motiu pel qual la dirigent d'ERC replica que "és molt més molest haver de lluitar contra la situació injusta de presos i exiliats".Vilalta ha instat a seguir defensant "la llibertat d'expressió i el respecte als drets fonamentals que estan sent agredits" en un moment de "repressió brutal a un moviment polític cívic, pacífic i democràtic". "A l'espai públic s'hi ha de poder expressar lliurement", ha insistit, i ha opinat que "l'espai públic no pot ser neutre, ha de ser plural" i ha denunciat les agressions i intimidacions d'alguns ultres a independentistes. "Cs critica els llaços i sempre oblida condemnar les agressions", ha etzibat.

