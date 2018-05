El Síndic exigeix alliberar els presos polítics fins que no «hi hagi sentència ferma»

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat aquest dilluns l'"alliberament immediat" dels dirigents sobiranistes empresonats per delictes de rebel·lió o sedició. El Síndic reclama a les autoritats judicials que reverteixin la situació de presó provisional "mentre no se celebri un judici amb plenes garanties i hi hagi sentència ferma".Ribó ha fet aquest petició després de lliurar al president de Parlament, Roger Torrent, l'informe sobre "La vulneració de drets fonamentals i llibertats en ocasió de la reacció penal a partir de l’1-O i l’aplicació del 155 de la Constitució espanyola". El Síndic veu una actuació judicial desproporcionada contra el procés independentista i qüestiona la legalitat de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. També demana "iniciar un diàleg constructiu per aconseguir una solució política" al plet català, que no es pot cenyir només a l'àmbit institucional, sinó que ha de tenir lloc "entre les societats civils de Catalunya i la resta de l'Estat".Preguntat en roda de premsa per si està preocupat per les tensions que han tingut lloc a les platges i altres espais públics per la simbologia independentista i yunionista, Ribó ha assenyalat que la convivència lingüística,cultural i identitària de Catalunya és "un tresor que s'ha de conservar" i que és un "absurd manipular-lo per afanys partidistes i electorals".

